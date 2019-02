Amerikaanse senator Cory Booker wil president worden

Booker, de voormalige burgemeester van Newark vooraleer hij de eerste Afro-Amerikaanse senator van New Jersey werd, kondigde zijn kandidatuur vrijdag aan in een videoboodschap tot zijn aanhangers.

De 49-jarige politicus focust zijn thema's in zijn campagnevideo op economische ongelijkheid en raciaal onrecht. 'Ik geloof dat we een land kunnen bouwen waar niemand wordt vergeten, niemand achtergelaten, waar ouders eten op tafel kunnen zetten, waar er goedbetaalde banen zijn, met goede voorzieningen in elke buurt en waar het strafrechtsysteem ons veiligheid biedt'.

Booker werd lange tijd beschouwd als rijzende ster in de Democratische partij, maar zal te maken krijgen met zware concurrentie van een diverse groep andere prominente leden, onder wie Elizabeth Warren, Kamala Harris, Tulsi Gabbard en Julian Castro.