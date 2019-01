Boegbeeld #MeToo-beweging ook kandidaat voor Amerikaanse presidentsverkiezingen

De 52-jarige politica staat bekend als een felle opposante van huidig president Donald Trump. Ze kondigde dinsdag in een televisieshow op CBS aan dat ze een 'verkennend comité' gaat oprichten dat de nodige fondsen moet verzamelen om haar kandidatuur voor de presidentsverkiezingen kracht bij te zetten.

Gillibrand kwam in januari 2009 in de Senaat, als plaatsvervanger voor Hillary Clinton, toen die minister van Buitenlandse Zaken werd. Ze werd vorig jaar in november vlot herkozen, maar de staat New York staat dan ook bekend als erg Democratisch gezind.

Gillibrand is bekend voor haar strijd tegen seksuele agressie op vrouwen. Bij de benoeming van Brett Kavanaugh als rechter voor het Amerikaanse hooggerechtshof, nam ze het nog op voor een van zijn slachtoffers. Naast gender, wil ze ook van economie een prioriteit maken in haar campagne.

De voorbije dagen melden zich bij de Democraten al verschillende kandidaten voor het komende presidentschap. Verwacht wordt dat er een twintigtal zullen meedingen aan de voorverkiezingen of 'primaries'.