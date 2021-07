Het Amerikaanse ministerie van Justitie voert een moratorium op de uitvoering van federale executies in. Dat heeft minister Merrick Garland aangekondigd.

Garland wil van het moratorium gebruikmaken om het beleid en de procedures rondom de doodstraf kritisch tegen het licht te houden. In een nota laakt de minister onder meer 'het arbitraire karakter van de toepassing' en 'de disproportionele impact op mensen van kleur'.

In de VS zijn het traditioneel de deelstaten die de doodstraf het vaakst uitvoeren. De federale justitie komt over het algemeen enkel tussen in drugszaken, terrorisme en spionage. Tot juli 2020 hadden de federale autoriteiten al zeventien jaar lang geen executies meer uitgevoerd.

Onder de regering van toenmalig president Donald Trump vonden er echter opnieuw federale executies plaats. Tussen juli 2020 en januari 2021 zijn maar liefst dertien mensen geëxecuteerd. Zijn opvolger Joe Biden staat bekend om zijn verzet tegen de doodstraf.

