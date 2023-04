Amerikaanse regering stapt naar Hooggerechtshof om abortuspil te beschermen

In de Verenigde Staten stapt de regering van president Joe Biden naar het Hooggerechtshof in een poging om de toegang tot de abortuspil mifepriston te verzekeren. Dat zei minister van Justitie Merrick Garland.

Een federaal hof van beroep in New Orleans had woensdagavond al beslist dat mifepriston voorlopig beschikbaar zou blijven. Het legde wel enkele beperkingen op: de pil mag alleen in de eerste zeven weken van een zwangerschap worden gebruikt, in plaats van tien weken.

Daarnaast mag alleen een arts mifepriston nog afgeven, waardoor het middel niet meer via de post kan worden verzonden.

De beslissing volgt uit een beroep dat de regering had ingesteld om de uitvoering van het vonnis van een lagere federale rechtbank voorlopig te schorsen. Vrijdag had de door oud-president Donald Trump aangestelde Texaanse rechter Matthew Kacsmaryk de vergunning die de geneesmiddelenwaakhond FDA in 2000 al gaf aan mifepriston opgeschort. In een zaak aangespannen door tegenstanders van abortus oordeelde hij tegen de wetenschappelijke consensus in, dat er onvoldoende rekening werd gehouden met de gezondheidsrisico’s. De schorsing zou eind deze week ingaan.

Het ministerie van Justitie liet donderdag weten dat het een spoedinterventie zal vragen van het Hooggerechtshof om duidelijkheid te brengen in de zaak. Dat wordt na benoemingen door Trump gedomineerd door conservatieven. De instelling maakte in juni nog de grondwettelijke bescherming van abortus ongedaan, waardoor zwangerschapsafbreking sindsdien in verscheidene staten verboden is.

Bijna op hetzelfde moment als het vonnis in Texas velde een federale rechter in Washington vrijdag nog een tegenstellend oordeel. Thomas Rice stelde dat mifepriston ‘veilig en doeltreffend’ is en dat de toegang tot de pil verzekerd moet worden in zeventien staten die betrokken waren bij de zaak.