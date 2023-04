Federale rechter schorst vergunning abortuspil in VS: ‘Ongeziene poging om vrouwen elementaire vrijheden te ontnemen’

Een Amerikaanse federale rechter heeft de tegenstanders van abortus vrijdag een overwinning bezorgd door de vergunning in te trekken voor de verkoop van een abortuspil die al meer dan 20 jaar door een half miljoen Amerikaanse vrouwen per jaar wordt gebruikt.

Tien maanden na de uitspraak van het Hooggerechtshof die elke staat in de VS de vrijheid gaf abortussen binnen zijn grenzen te verbieden, sprak de Amerikaanse districtsrechter Matthew Kacsmaryk, bekend om zijn ultraconservatieve standpunten, in Texas een vonnis uit dat voor het hele land zou moeten gelden.

Tegelijkertijd oordeelde een van zijn collega’s in de staat Washington in een ander proces echter dat de vergunning voor de verkoop van mifepriston (RU 486), dat in combinatie met een andere pil wordt gebruikt, niet kan worden ingetrokken.

Het zal dus waarschijnlijk aan het Hooggerechtshof zijn, dat door de voormalige Republikeinse president Donald Trump grondig is herzien, om duidelijkheid te scheppen.

Risico’s van abortuspil

In zijn uitspraak van 67 pagina’s valideert hij de meeste argumenten in de klacht, die in november werd ingediend door een coalitie van antiabortusartsen en organisaties tegen de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). Net als hen verwijst hij naar studies over de risico’s die aan de abortuspil worden toegeschreven, hoewel die door de meerderheid van de wetenschappelijke gemeenschap als verwaarloosbaar worden beschouwd.

De beslissing van rechter Kacsmaryk geldt sowieso pas over een week, omdat de rechter ervoor koos de federale regering de tijd te geven om in beroep te gaan. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft meteen na de uitspraak aangekondigd dat het inderdaad in beroep zal gaan tegen de schorsing. ‘De regering is het sterk oneens met de beslissing’, reageerde minister van Justitie Merrick Garland. ‘We zullen in beroep gaan (…) en in de tussentijd een opschorting aanvragen’, voegde hij eraan toe.

De Amerikaanse president Joe Biden noemde het een ‘ongeziene poging om vrouwen elementaire vrijheden te ontnemen’. Vicepresident Kamala Harris zei nog dat de beslissing ‘de rechten van vrouwen bedreigt’.