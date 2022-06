VS-Hooggerechtshof schrapt federaal recht op abortus

Het Hooggerechtshof van de VS heeft Roe vs. Wade geschrapt, de uitspraak die een federaal recht op abortus verzekerde. Door de uitspraak wordt abortus in delen van het land verboden.

De voorlopige opinie van het Hooggerechtshof was eerder via nieuwssite Politico uitgelekt, en is nu bevestigd. Ze werd goedgekeurd met 5 stemmen tegen 3, bij 1 afwijkende mening. Abortus wordt, zoals voor 1973 het geval was, een recht dat op staatsniveau al dan niet wordt toegekend.

Door de uitspraak zullen abortussen in 13 staten in de VS automatisch, en vrijwel onmiddellijk, verboden worden. In andere staten, die het recht op abortus toekennen, blijft abortus legaal. Verwacht wordt dat het aantal staten dat abortus verbiedt nog zal toenemen. Volgens sommige schattingen zouden zwangerschapsonderbrekingen in 26 van de 50 staten verboden kunnen worden.

Het nu afgeschafte nationaal recht op abortus dateerde van 1973, toen de uitspraak in Roe vs. Wade een abortus mogelijk maakte tot de vrucht levensvatbaar was. Doorgaans werd aangenomen dat het ging tot 24 weken in de zwangerschap. Sindsdien zijn pogingen aan de gang om dat recht weer weg te nemen of in elk geval te beperken. De huidige beslissing is een gevolg van een betwisting in Mississippi, waar de staat abortussen wou beperken tot 15 weken.

Het Hooggerechtshof sprak zich niet over die periode uit, maar doekte meteen Roe vs. Wade op. Roe vs. Wade was onder meer gebaseerd op privacy, en privacy figureert net zo min als abortus in de grondwet, aldus de opinie.

Drie van de vijf rechters die zich tegen het recht op abortus uitspraken zijn benoemd door president Donald Trump. Tijdens diens presidentschap zijn de machtsverhoudingen binnen het Hooggerechtshof opgeschoven richting een solide conservatieve meerderheid van 6 tegen 3.

De redenering rond privacy zet volgens abortusactivisten nog rechten op de helling. Ook de uitspraken rond bijvoorbeeld voorbehoedsmiddelen en veralgemeend recht op huwelijk zijn gedeeltelijk gebaseerd op privacy.

De opinie van het Hooggerechtshof maakt dat vrouwen in bepaalde delen van het land voor een abortus een lange, dure reis zullen moeten ondernemen. Ook is de vraag in hoeverre staten die sterk anti-abortus zijn strafmaatregelen zullen voorzien voor vrouwen die buiten hun staat een abortus hebben, en voor degenen die hen daarbij helpen.