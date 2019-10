De Amerikaanse president Donald Trump wil graag dat de klokkenluider voor het Amerikaanse Congres een getuigenis aflegt. Door het alarm van de klokkenluider is het impeachment-onderzoek tegen Trump van start gegaan.

'Hij moet getuigen om uit te leggen waarom hij mijn Oekraïne-conversatie zo slecht heeft begrepen', aldus de president op Twitter. De voorzitter van de inlichtingencommissie in het Huis van Afgevaardigden, Adam Schiff, 'lijkt nu niet te willen dat de klokkenluider getuigt. NEEN!', aldus Trump. 'We moeten de identiteit van de klokkenluider bepalen om vast te stellen waarom dit de VS was aangedaan.'

De Democraten hameren weliswaar op de noodzaak om de anonimiteit van de klokkenluider te beschermen, omdat het gaat om een lid van de Amerikaanse inlichtingendiensten. De Democratische partij startte een impeachment-onderzoek tegen Trump nadat hij tijdens een telefoongesprek met de Oekraïense president Volodimir Zelenski zou hebben gevraagd een onderzoek te voeren naar gewezen vicepresident Joe Biden en zijn zoon, Hunter. Een melding van een klokkenluider vormde de aanleiding voor die eerste stap in de impeachment-procedure.