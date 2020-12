Beide huizen van het Amerikaanse Congres hebben vrijdag opnieuw een tijdelijke financieringswet aangenomen om een shutdown van de Amerikaanse regering te voorkomen. De besprekingen over de begroting van 2021 worden zo nog met twee dagen verlengd.

De wet was eerder vrijdag al goedgekeurd in het Huis van Afgevaardigden. Nu ook de Senaat die goedkeurde, moet enkel Trump de wet nog ondertekenen voor middernacht (lokale tijd).

Met de wet wordt tijd gekocht om te onderhandelen over het coronasteunpakket van vermoedelijk 900 miljard dollar (734 miljard euro). De wetgevers konden het niet eens worden over onder meer de bescherming van bedrijven tegen rechtszaken.

Vorige week werd de deadline al met een week uitgesteld. Die zou vrijdag om middernacht aflopen, met sluiting van bepaalde overheidsdiensten tot gevolg.

Verwacht wordt dat het steunpakket de werkloosheidsuitkeringen zal opvoeren en directe uitbetalingen aan de Amerikanen zal opleveren.

De wet was eerder vrijdag al goedgekeurd in het Huis van Afgevaardigden. Nu ook de Senaat die goedkeurde, moet enkel Trump de wet nog ondertekenen voor middernacht (lokale tijd). Met de wet wordt tijd gekocht om te onderhandelen over het coronasteunpakket van vermoedelijk 900 miljard dollar (734 miljard euro). De wetgevers konden het niet eens worden over onder meer de bescherming van bedrijven tegen rechtszaken. Vorige week werd de deadline al met een week uitgesteld. Die zou vrijdag om middernacht aflopen, met sluiting van bepaalde overheidsdiensten tot gevolg. Verwacht wordt dat het steunpakket de werkloosheidsuitkeringen zal opvoeren en directe uitbetalingen aan de Amerikanen zal opleveren.