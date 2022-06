Amerika-top over migratie toont vooral verdeling

Aan het einde van de topconferentie van ‘de Amerika’s’ hebben twintig landen vrijdag een gezamenlijke verklaring over migratie aangenomen. Opmerkelijke afwezigen waren de president van Mexico en de regeringsleiders van 3 andere Centraal-Amerikaanse staten die voor het leeuwendeel van de migratie naar Noord-Amerika zorgen.

‘De economische crisis veroorzaakt door de coronapandemie en de politieke onrust in autoritaire landen hebben geleid tot een recordaantal mensen dat migreert’, zei de Amerikaanse president Joe Biden.

Biden was gastheer van de top van Noord-, Centraal- en Zuid-Amerika. ‘Geen enkel land zou deze verantwoordelijkheid alleen moeten dragen.’

Vanwege grote migratiebewegingen tussen Zuid-, Midden- en Noord-Amerika en het Caribisch gebied willen staten nauwer samenwerken. Het doel van de gezamenlijke verklaring is het verbeteren van de levensomstandigheden in de landen van herkomst, het faciliteren van legale arbeidsmigratie en het intensiveren van de strijd tegen mensensmokkelaars. Door geweld en armoede verlaten veel mensen in de regio hun huizen en zoeken elders betere levensomstandigheden.

Ongeveer zes miljoen Venezolanen hebben hun door de crisis geteisterde land de rug toegekeerd en zich voornamelijk gevestigd in het naburige Colombia en andere Zuid-Amerikaanse landen. Elk jaar komen honderdduizenden mensen vanuit Centraal-Amerika naar de VS.

Cuba, Nicaragua en Venezuela waren niet uitgenodigd. Volgens minister Anthony Blinken van Buitenlandse Zaken vertegenwoordigen leden van het maatschappelijk middenveld de landen beter dan hun respectievelijke regeringen. Als reactie daarop hadden volgens het persagentschap Bloomberg de Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador en sommige andere leiders uitnodigingen geweigerd en lagere kabinetsleden naar de top gestuurd.