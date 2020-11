Al 37 doden in Oeganda na protesten tegen arrestatie oppositieleider

Sinds woensdag zijn in Oeganda al 37 doden gevallen in de protesten na een nieuwe arrestatie van oppositieleider Bobi Wine. Het geweld vond vooral plaats in hoofdstad Kampala.

