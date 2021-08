Een parlementscommissie in de Amerikaanse staat New York zegt het afzettingsonderzoek naar gouverneur Andrew Cuomo bijna te hebben afgerond. De advocaten van Cuomo krijgen tot 13 augustus de tijd om ontlastend bewijs aan te leveren.

De Democraat Cuomo staat onder enorme druk om af te treden sinds de publicatie van een rapport waarin hij beschuldigd wordt van seksuele intimidatie bij elf vrouwen. Enkele van die vrouwen kloegen over ongewenste aanrakingen. Ook president Joe Biden, een partijgenoot en voormalige bondgenoot, heeft hem opgeroepen te vertrekken. Als Cuomo dat weigert, kan het parlement van de staat New York proberen hem af te zetten. Een commissie van het Lagerhuis was al in maart met een eigen onderzoek gestart naar allerlei beschuldigingen aan het adres van de gouverneur.

Het parlement van New York bestaat uit twee huizen: het Lagerhuis, de New York State Assembly, en de Senaat. Als een meerderheid van het Lagerhuis een impeachmentprocedure tegen Cuomo steunt, volgt daarna een proces in de Senaat. Als Cuomo daar wordt veroordeeld, wordt hij uit zijn ambt gezet. Luitenant-gouverneur Kathy Hochul volgt hem dan op.

Snel of niet zo snel

De Democratische Partij van Cuomo heeft een meerderheid in beide huizen, maar het is de vraag of hij voldoende medestanders heeft om een impeachmentprocedure te blokkeren. De Democraten hielden deze week spoedoverleg en toen bleek er veel steun te zijn voor het aanspannen van zo'n zaak op basis van het rapport over seksueel wangedrag, schrijft de krant The New York Times. Voorstanders wilden dat binnen een week of anderhalve week een stemming gehouden zou worden gehouden over het starten van een impeachmentzaak. Ze vreesden dat Cuomo een manier zou vinden om het schandaal te overleven als ze geen haast maken, zo valt op te maken uit de notulen.

'We moeten onmiddellijk overgaan tot impeachment, anders lijkt het of we tijd rekken voor de gouverneur', zei parlementslid Charles Barron. De voorzitter van de juridische commissie van het Lagerhuis, Charles D. Lavine, zei donderdag dat het onderzoek naar Cuomo 'bijna is voltooid', maar noemde geen einddatum.

Lavine en Lagerhuis-voorzitter Carl Heastie, een bondgenoot van de gouverneur, hebben zich naar verluidt uitgesproken tegen het overhaast organiseren van een proces. Heastie hamerde op de noodzaak zo'n zaak goed voor te bereiden en benadrukte dat de gouverneur zijn uiterste best zal doen om alle beschuldigingen te ontkrachten.

Cuomo, die na publicatie van het rapport via een opgenomen mededeling reageerde, en alle aantijgingen ontkende, heeft sindsdien geen commentaar meer gegeven.

