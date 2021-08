De gouverneur van de Amerikaanse staat New York, de Democraat Andrew Cuomo, heeft 'verschillende vrouwen, onder wie voormalige en huidige ambtenaren, seksueel geïntimideerd'. Dat is het besluit van een door Justitie besteld onafhankelijk onderzoek, zo heeft de plaatselijke minister van Justitie, Letitia James, aangekondigd. Cuomo herhaalt in een reactie dat hij niets verkeerd heeft gedaan. President Biden wil dat Cuomo ontslag neemt. En hij is niet de enige Democraat.

'De onderzoekers hebben vastgesteld dat gouverneur Cuomo tal van federale wetten en wetten van de staat heeft overtreden, net als het eigen beleid van de uitvoerende macht', zei James tijdens een persconferentie. Het rapport somt onder meer ongepaste gebaren, ongewenste kussen en omhelzingen en ongepaste commentaren op bij in totaal elf vrouwen.

Eerder dit jaar kwamen berichten over ongewenste intimiteiten door de 63-jarige Cuomo naar buiten. De Democraat, zelf zoon van oud-gouverneur Mario Cuomo, ontkende destijds die berichten en weigerde, ondanks de vele oproepen, af te treden.

De feiten waarvan sprake in het rapport deden zich voor tussen 2013 en 2020. Het kantoor van de gouverneur werd een 'giftige werkplek' waar een 'klimaat van angst' heerste, staat in het rapport. Tegen minstens één oud-werkneemster die naar buiten kwam met haar verhaal werden vergeldingsmaatregelen getroffen. De onderzoekers spraken met 179 mensen en bekeken meer dan 74.000 documenten, e-mails en afbeeldingen. Ze spraken ook met Cuomo, die onder ede vragen beantwoordde.

Hij ontkende de ernstigste beschuldigingen, maar zei ook vaak dat hij zich incidenten niet herinnerde. Dat staat volgens de onderzoekers in 'sterk contrast' met de gedetailleerde en specifieke verklaringen die klagers hebben afgelegd, en met meldingen van anderen die Cuomo's gedrag van nabij hebben meegemaakt.

'De feiten zijn heel anders dan hoe ze zijn geportretteerd', zei Cuomo dinsdag in een bijna 15 minuten durende reactie. Hij claimt nooit iemand ongepast te hebben aangeraakt of ongepaste seksuele opmerkingen te hebben gemaakt. 'Dat is gewoon niet wie ik ben.'

Governor Cuomo Responds to Independent Reviewer Report: https://t.co/sgPuPEDXRU — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) August 3, 2021

Hij zegt op zijn website alle aantijgingen te weerleggen. Ook het parlement van de staat heeft een onderzoek lopen of de gouverneur kan worden afgezet. De gouverneur is aan zijn derde ambtstermijn bezig.

Alsmaar meer partijgenoten vragen dat New Yorks gouverneur Cuomo opstapt

Na de publicatie van een rapport over seksuele intimidatie door Andrew Cuomo, de Democratische gouverneur van New York, vragen nu ook alsmaar meer partijgenoten dat Cuomo opstapt. Onder meer Chuck Schumer, fractieleider in de Senaat, en senator Kirsten Gillibrand, beiden uit New York, en de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi, hebben Cuomo opgeroepen de eer aan zichzelf te houden.

Bill de Blasio, burgemeester van New York City, al langer een rivaal van de gouverneur, herhaalde snel dat Cuomo wat hem betreft moet opstappen. Andere prominente Democraten, zoals afgevaardigden Hakeem Jeffries, Gregory Meeks en Tom Suozzi, volgden de Blasio's voorbeeld in een gezamenlijke verklaring.

Biden roept op tot ontslag

Even later voegde ook de Amerikaanse president Joe Biden zich bij degenen die vinden dat Cuomo ontslag moet nemen.

'Ik vind dat hij moet opstappen. Ik heb begrepen dat het parlement van de staat zou beslissen om hem af te zetten, maar daar ben ik niet zeker van', zei de president na een toespraak over covid en vaccinatie.

Het is ongebruikelijk dat een Amerikaanse president een gouverneur oproept om ontslag te nemen, zeker wanneer de twee tot dezelfde partij behoren. Vier maanden geleden zei Biden ook al dat Cuomo zou moeten opstappen als de beschuldigingen rond seksueel ongewenst gedrag bevestigd worden door een onderzoek. Op 16 maart zei hij aan ABC News dat hij denkt dat Cuomo 'waarschijnlijk vervolgd zal worden' als het nieuws klopt.

De president zei dinsdag dat hij nog steeds achter zijn statement van maart staat, al wilde hij zich niet opnieuw over vervolging of de afzettingsprocedure uitspreken.

Cuomo gaf in zijn toespraak geen enkele indicatie dat hij overweegt op te stappen.

