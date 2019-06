De Amerikanen beschuldigen Iran ervan achter de aanvallen op olietankers in de Golf van Oman te zitten.

Het Amerikaanse leger heeft met een video uitgepakt die moet bewijzen dat Iran donderdag twee olietankers nabij de Straat van Hormoez heeft aangevallen. De video kwam er enkele uren nadat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, zonder bewijzen, Teheran verantwoordelijk heeft gesteld voor de twee incidenten.

Het gaat om beelden in zwart-wit die moeten tonen dat een patrouilleschip van de Iraanse Revolutionaire Wacht de Japanse tanker Kokuka Courageous nadert die eerder een explosie had meegemaakt. Bemanningsleden van de snelle Iraanse boot van het type Gaschti verwijderen een onontplofte limpet mine van de tanker, aldus het Centcom dat de Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten leidt en met de door een Amerikaans vliegtuig gemaakte video uitpakte.

Tegen de tijd dat de Iraanse boot de Japanse tanker had bereikt hadden een Nederlandse sleper en de Amerikaanse destroyer Bainbridge de bemanning ervan geëvacueerd.

Sommige Amerikaanse media suggereren dat de Iraanse Revolutionaire wacht de mijn hebben verwijderd om bewijzen van Iraanse verantwoordelijkheid te verwijderen.

Iran spreekt van verzinsels

Iran ontkent ondertussen de beschuldigingen. 'Het is ironisch dat de VS, die zich onwettelijk terugtrokken uit het Joint Comprehensive Plan of Action (de nucleaire deal, nvdr.), Iran nu oproepen om over te gaan tot onderhandelingen en diplomatie', klinkt het in een mededeling van Teheran aan de VN.

'De economische oorlog en het terrorisme van de VS tegen het Iraanse volk, net zoals hun massieve militaire aanwezigheid in de regio zijn en blijven de belangrijkste bron van onveiligheid en instabiliteit in de ruime Golfregio', luidt het verder. 'Verzinsels en campagnes van desinformatie of het schaamteloos beschuldigen van anderen, zullen de realiteit niet veranderen. De VS en hun regionale bondgenoten moeten stoppen met deze oorlogsvoering.'

Londen gelooft de Amerikaanse inschatting

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt zegt dat de situatie 'zeer verontrustend is en komt op een ogenblik dat er reeds enorme spanning is.'

'Ik ben in contact geweest met (de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike) Pompeo, terwijl wij nuchter en zorgvuldig onze eigen inschatting maken. Ons beginpunt is uiteraard de Amerikaanse bondgenoten te geloven', zo citeerden de Britse openbare omroep BBC en de commerciële omroep ITV de bewindsman. 'Wij nemen dit bijzonder ernstig. Onze boodschap aan Iran is dat, als zij betrokken zijn geweest, dit een zware onverstandige escalatie is die een reëel gevaar vormt voor de vooruitzichten van vrede en stabiliteit in de regio'.

Downning Street noemde de veronderstelde aanvallen eerder al 'volslagen onaanvaardbaar'.