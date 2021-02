Oud-president Donald Trump was op 6 januari de 'hoofdaanstoker' van de bestorming van het Capitool in Washington.

Dat heeft hoofdaanklager Jamie Raskin woensdag op de tweede dag van het tweede afzettingsproces van Trump in de Amerikaanse Senaat betoogd.

'Trump was geen onschuldige toeschouwer', zei de Democratische Afgevaardigde uit de staat Maryland. 'Donald Trump verzaakte aan zijn rol als opperbevelhebber en werd de hoofdaanstoker van een gevaarlijke opstand', aldus de aanklager die zei dat de bewijzen dit zullen aantonen.

Een president kan niet aanzetten en 'verwachten op de betaalrol te staan als opperbevelhebber', zei de grondwetspecialist. 'Dit was de ergste schending van de presidentiële eed in de geschiedenis van de Verenigde Staten.'

Volgens Raskin is de menigte Trump-aanhangers naar het Capitool gestuurd 'door de president, zij was (daartoe) uitgenodigd door de president van de Verenigde Staten.'

De aanklager zei dat de toenmalige president 'genoot' van het moment en dat hij tweets de wereld instuurde om de meute nog meer aan te zetten. Terwijl de bestorming bezig was, sympathiseerde hij met hen, zo luidde het betoog.

