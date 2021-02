De Amerikaanse oud-president Donald Trump zou dinsdag in woede zijn ontstoken omtrent het optreden van zijn twee advocaten bij de opening van het impeachment-proces tegen hem, zo hebben zowel CNN als Fox News woensdag op gezag van niet nader genoemde bronnen gemeld.

Namens Trump betwistten Bruce Castor en David Schoen de grondwettelijkheid van het tweede afzettingsproces.

De oud-president zou de debatten vanuit zijn nieuwe woonplaats in Florida hebben gevolgd en zou weer eens in woede zijn uitgebarsten, dit keer tegen zijn twee raadslieden en in het bijzonder Castor.

Zo heeft die gezegd dat de (Democratische) aanklagers 'goed werk' hebben geleverd en had hij veel lof voor de Senaat die moet oordelen of Trump zich al dan niet heeft bezondigd aan 'aanzetten tot opstand'.

Bruce Castor © Getty Images

Bovendien hebben beide raadslieden met elkaar gewisseld. Aanvankelijk zou Schoen als eerste pleiten, maar het werd uiteindelijk Castor.

Die heeft woensdag tegenover verslaggevers gezegd dat Trump tegenover hem niet zijn ongenoegen heeft geuit. 'Verre daarvan', citeerde CNN de advocaat. Schoen wou niets zeggen in verband met eventuele woede van zijn cliënt.

Er zijn in Amerikaanse media berichten dat Schoen voortaan op de voorgrond zou treden als verdediger van de miljardair.

