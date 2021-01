Relschoppers die vorige week het Capitool bestormden waren op zoek naar parlementsleden om hen 'gevangen te houden en te doden'. Dat blijkt vrijdag uit documenten van de aanklagers van Jacob Chansley, een aanhanger van de QAnon-beweging. De man raakte internationaal bekend omdat hij tijdens die bestorming een dierenvel en hoorns droeg. Vrijdag moet hij voor de rechtbank verschijnen.

Nog volgens die documenten blijkt dat deze man tijdens de bestorming een briefje achterliet voor vicepresident Mike Pence achter het spreekgestoelte in de Senaat, met daarop de boodschap 'Het is slechts een kwestie van tijd, gerechtigheid komt'. De aanklagers zegen 'stevige bewijzen' te hebben voor de wil van de relschoppers om parlementsleden om te brengen, zoals onder meer Chansley's 'woorden en daden'.

Justitie omschrijft de man verder als een druggebruiker met vermoedelijk psychische problemen. Ze menen verder dat hij opgesloten moet blijven omdat hij anders op de vlucht zou kunnen slaan en omdat hij een gevaar vormt voor de samenleving. 'Chansley heeft openlijk gesproken over zijn geloof dat hij een alien is', is verder nog te lezen in de documenten. 'Een hoger wezen dat hier op aarde is om naar een andere realiteit door te reizen.'

De chaotische bestorming van het Capitool eiste vijf mensenlevens, onder wie een politieagent. Behalve Chansley worden nog tientallen anderen vervolgd voor betrokkenheid bij de bestorming. Het gaat onder meer om een man die de Confederatievlag in de gangen van het Capitool droeg, een man met op zijn trui 'Camp Auschwitz' en een voormalige Olympische zwemkampioen. Beelden van de inval in het hart van de Amerikaanse democratie werden ruim verspreid op sociale media, wat het opsporen van verdachten aanzienlijk vereenvoudigde.

