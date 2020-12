De verwoestende bosbranden die Australië in de zomer van 2019-2020 teisterden, hebben uiteindelijk meer dan 60.000 koala's getroffen, dat wil zeggen, gedood, verwond of op een andere wijze getroffen. Dat blijkt uit een WWF-rapport. Alles samen werden bijna drie miljard dieren aan de branden blootgesteld.

De zomer van 2019-2020 staat down under te boek als de 'zwarte zomer'. De schade door bosbranden brak alle records, na een van de heetste en droogste jaren sinds de weermetingen begonnen. De vlammen legden zowat 19 miljoen hectare in het zuiden en het oosten van Australië in de as. Heel wat inheemse dieren lieten het leven. Anderen werden als gevolg van de branden tijdens die zwarte zomer geconfronteerd met verwondingen, rookvergiftiging, trauma, hittestress, uitdroging en het verlies van hun habitat.

Op het moment dat de bosbranden zich voordeden bevonden zich in de getroffen gebieden volgens het rapport ongeveer 143 miljoen zoogdieren, 2,46 miljard reptielen, 181 miljoen vogels en 51 miljoen kikkers. Topman Dermot O'Gorman van WWF Australië had het over een ongelooflijk aantal en verklaarde dat zijn organisatie aan een plan werkt om de koalapopulatie in Australië een boost te geven. Tegen 2050 wil hij het aantal koala's in het oosten van het land verdubbelen.

Veilige zones

Volgens O'Gorman is het meer dan verontrustend dat een diersoort die sowieso al in moeilijkheden verkeerde, zo hard getroffen werd. In het kader van het 'Koalas Forever'-plan wil WWF-Australië zich daarom inzetten om het tij te keren, onder meer door via drones aan zaadverspreiding te doen en zo koalacorridors te creëren en door een fonds op poten te zetten dat landeigenaars moet aanmoedigen om veilige leefgebieden voor koala's te voorzien.

Een parlementair onderzoek in Australië bracht enkele maanden geleden nog aan het licht dat koala's in de staat New South Wales dreigen uit te sterven tegen 2050 als er geen dringende overheidsinterventie komt. In New South Wales waren koala's al een bedreigde diersoort voor de bosbranden. De vernietiging van koalahabitat door de ontginning van land voor onder andere landbouw, mijnbouw en bosbouw beïnvloedt de koalapopulaties al gedurende vele decennia, Daarnaast heeft ook de klimaatverandering een impact.

Koala's halen hun voeding vooral uit eucalyptusbladeren. Ze leven, behalve in New South Wales, ook in de staten Victoria, Zuid-Australië en Queensland.

De zomer van 2019-2020 staat down under te boek als de 'zwarte zomer'. De schade door bosbranden brak alle records, na een van de heetste en droogste jaren sinds de weermetingen begonnen. De vlammen legden zowat 19 miljoen hectare in het zuiden en het oosten van Australië in de as. Heel wat inheemse dieren lieten het leven. Anderen werden als gevolg van de branden tijdens die zwarte zomer geconfronteerd met verwondingen, rookvergiftiging, trauma, hittestress, uitdroging en het verlies van hun habitat. Op het moment dat de bosbranden zich voordeden bevonden zich in de getroffen gebieden volgens het rapport ongeveer 143 miljoen zoogdieren, 2,46 miljard reptielen, 181 miljoen vogels en 51 miljoen kikkers. Topman Dermot O'Gorman van WWF Australië had het over een ongelooflijk aantal en verklaarde dat zijn organisatie aan een plan werkt om de koalapopulatie in Australië een boost te geven. Tegen 2050 wil hij het aantal koala's in het oosten van het land verdubbelen. Volgens O'Gorman is het meer dan verontrustend dat een diersoort die sowieso al in moeilijkheden verkeerde, zo hard getroffen werd. In het kader van het 'Koalas Forever'-plan wil WWF-Australië zich daarom inzetten om het tij te keren, onder meer door via drones aan zaadverspreiding te doen en zo koalacorridors te creëren en door een fonds op poten te zetten dat landeigenaars moet aanmoedigen om veilige leefgebieden voor koala's te voorzien. Een parlementair onderzoek in Australië bracht enkele maanden geleden nog aan het licht dat koala's in de staat New South Wales dreigen uit te sterven tegen 2050 als er geen dringende overheidsinterventie komt. In New South Wales waren koala's al een bedreigde diersoort voor de bosbranden. De vernietiging van koalahabitat door de ontginning van land voor onder andere landbouw, mijnbouw en bosbouw beïnvloedt de koalapopulaties al gedurende vele decennia, Daarnaast heeft ook de klimaatverandering een impact.Koala's halen hun voeding vooral uit eucalyptusbladeren. Ze leven, behalve in New South Wales, ook in de staten Victoria, Zuid-Australië en Queensland.