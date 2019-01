4 doden na zware gasexplosie in bakkerij in Parijs

Het negende arrondissement van Parijs werd zaterdag om 9 uur opgeschrikt door een zware ontploffing. De bakkerij was gesloten, toen de gasexplosie plaatsvond. Er brak onmiddellijk brand uit. De brandweer was snel ter plaatse en de wijk werd geëvacueerd. 'De zware explosie is wellicht te wijten aan een gaslek en het gaat meer dan waarschijnlijk om een ongeval', aldus de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Christophe Castaner, die ter plaatse reageerde tegenover de pers.

Ook de Franse premier, Edouard Philippe, en de burgemeester van de Franse hoofdstad, Anne Hidalgo, kwamen ter plaatse. Volgens de eerste balans van de brandweer zijn er 4 doden en 12 zwaargewonden, zeker 5 mensen verkeren in levensgevaar.

Op het moment van de explosie waren er veel mensen in de straat en enkele brandweerlui bevonden zich in de bakkerij.

De bakkerij bevond zich in een toeristische wijk, nabij het wassenbeeldenmuseum Museum Grévin. De ravage is enorm: de straat is bezaaid met glas en puin, van tientallen gebouwen zijn de ramen kapot en ook tientallen auto's zijn zwaar beschadigd. Dat stellen journalisten ter plaatse vast.

Er zijn zowat 200 brandweerlui op de plaats van het onheil. Twee helikopters kwamen naar de regio om gewonden naar ziekenhuizen te brengen.

De brandweer zoekt onder de brokstukken nog naar mogelijk andere gewonden. De wijk is volledig afgesloten. Het parket van Parijs heeft een onderzoek geopend naar de oorzaak van de ontploffing.