Meer dan 100.000 mensen hebben vrijdag deelgenomen aan de Gay Pride Parade in Tel Aviv. Dat deden ze niet alleen om de LGBTQI+-gemeenschap te vieren, maar ook om gelijke rechten te eisen.

Na de optocht gaf Eden Alene, de Israëlische kandidaat voor het Eurovisiesongfestival, een optreden. Volgens de organisatoren is de optocht de eerste grote bijeenkomst sinds het begin van de coronapandemie.

Vrijdagochtend arresteerde de Israëlische politie nog een man die een aanslag had beraamd op de Gay Pride Parade. Volgens de verklaring van de politie was de man op weg naar het evenement en had hij meerdere wapens bij om een aanslag mee te plegen, waaronder een taser en een zogenaamde nunchaku, een slagwapen dat bestaat uit twee stokken die met een touw of ketting aan elkaar hangen.

Het zou niet de eerste geweldsdaad zijn tijdens een Gay Pride Parade in Israël: in 2015 stak een streng religieuze jood een zestienjarig meisje neer tijdens de Gay Pride Parade in Jeruzalem. Het Israëlische gerecht veroordeelde de man later tot een levenslange gevangenisstraf plus 31 jaar.

In een verklaring stelde Ron Huldai, de burgemeester van Tel Aviv, dat LGBTQI+-rechten niet enkel een zaak van de homoseksuele gemeenschap zijn, maar een kwestie van democratie en menselijkheid.

Toerisme

De Israëlische autoriteiten vestigen graag de aandacht op evenementen zoals de Gay Pride Parade, om het toerisme te stimuleren en om een beeld naar voren te schuiven van een land dat verschillen respecteert. De eerste Gay Pride Parade in Tel Aviv vond plaats in 1998. In 2019 bracht de Gay Pride Parade in Tel Aviv nog 250.000 mensen op de been. De optocht was de voorbije jaren de grootste van zijn soort in het Midden-Oosten. Na het uitstel van vorig jaar hoopte de stad dit jaar op 200.000 deelnemers, maar Israël laat slechts een beperkt aantal gevaccineerde toeristen het land in.

De coronacijfers gingen de goede kant op en bijna alle coronamaatregelen werden opgeheven, maar het aantal coronabesmettingen stijgt weer. Maandag telde Israël voor het eerst in twee maanden weer 100 dagelijkse coronabesmettingen. Donderdag registreerde het ministerie van Volksgezondheid 227 nieuwe coronabesmettingen. Daarom is het sinds vrijdag weer verplicht om binnenshuis en bij grootschalige evenementen in openlucht een mondneusmasker te dragen. Weinig deelnemers van de Gay Pride Parade hielden zich echter aan die maatregel, merkte een reporter van het Franse persagentschap AFP op.

