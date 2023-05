Wat kunt u zelf doen voor de natuur? Ontdek het met Zuhal Demir, Dirk Draulans, Wouter Deprez en Hans Van Dyck

Natuur en klimaat beheersen de debatten, van het lokale niveau tot het wereldtoneel. Er worden felle discussie gevoerd over de zin van natuurherstel, hoe we onze CO2-uitstoot omlaag krijgen en wat de economische kosten mogen zijn van het natuur- en klimaatbeleid.

De Knack-campagne Maai Mei Niet leverde de afgelopen drie jaar een bijdrage aan het debat. Met onze oproep om een maand lang minder te maaien, trokken Knack en partners de aandacht op het potentieel van onze tuinen in de strijd tegen de negatieve effecten van klimaatontregeling.

Tegelijk probeert de campagne een deel van de oplossing te zijn. Met kleine ingrepen kan elke tuineigenaar, maar ook iedereen die instaat voor het beheer van openbaar groen of bedrijventerreinen, een positieve bijdrage leveren.

De twee eerste edities van Maai Mei Niet waren een succes. Duizenden Belgen deden mee, net zoals een derde van de lokale overheden. Er werden honderdduizenden bloemen geteld in de tuinen en miljoenen bijen en andere insecten aten van de Maai Mei Niet-buffetten.

Wat heeft het allemaal opgeleverd? Hoe belangrijk zijn kleine ingrepen in onze tuinen om het planetaire probleem dat klimaatontregeling is, te helpen oplossen? En doen onze overheden, van lokaal tot Europees, wel zelf voldoende?

Deze en andere vragen leggen we op dinsdag 6 juni voor aan een expertenpanel: Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA), vlinderexpert Hans Van Dyck (UCL) en Knack-redacteur en bioloog Dirk Draulans. U krijgt in primeur ook te horen hoeveel bijen in deze derde editie van Maai Mei Niet werden geholpen. En Wouter Deprez, komiek met een groot hart voor natuur, formuleert een prikkelende bijgedachte.

