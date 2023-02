Volkswagen kiest voor EV’s

Volkswagen heeft de voorbije jaren stevig geïnvesteerd in de R&D van elektro-aandrijving en gaat de volgende jaren op dit elan verder.

De Duitse constructeur maakt een duidelijke strategische keuze en gaat voluit voor elektrificatie. Dat staat wellicht in het jaarverslag dat VW binnen een maand zal publiceren. Nu De Europese Commissie ook de ban op verbrandingsmotoren vanaf 2035 heeft bevestigd, lijkt elektrificatie een logische evolutie die door wel meer merken zal worden gevolgd.

Minder thermische modellen

Meer inzetten op elektrische voertuigen betekent in de eerste plaats ook de komst van meer betaalbare (lees: compactere) modellen. Enkel door de prijs te laten zakken, kan men ook privékopers over de streep trekken om over te schakelen op een elektrisch aangedreven product. Keerzijde van de medaille is dat hiervoor grote investeringen nodig zijn en daarom is dan weer productmix essentieel waardoor een flinke operationele winst haalbaar blijft.

Het is dus erg waarschijnlijk dat er zal gesnoeid worden in het B-segment omdat de winstmarges hier kleiner uitvallen. Mogelijk worden de VW Polo en bij uitbreiding de zustermodellen Skoda Fabia en Seat Ibiza hiervan het slachtoffer. Maar: deze modellen zullen wellicht niet op erg korte termijn snel worden afgevoerd.

Grotere modellen overleven makkelijker omdat ze duurder (beter uitgerust) worden verkocht. Daarom zal de grotere Golf waarschijnlijk nog wel een tijdje in het gamma blijven. Er zijn zelfs geruchten dat de Golf als elektrisch model komt. Die zou er kunnen uitzien zoals het prototype van de ID.2 dat we eerder al voorgeschoteld kregen.