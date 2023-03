De nieuwe ChatGPT is er: 8 tips om chatbots slim te gebruiken

Het razend populaire AI-systeem ChatGPT is sinds dinsdag nog beter geworden. Maar hoe haalt u er het maximum uit? We zetten u op de goede weg met 8 nuttige tips.

Amper vier maanden na de lancering van de spraakmakende chatbot die de (tech)wereld op zijn kop zette, komt het Amerikaanse techbedrijf OpenAI met een verbeterde versie van GPT-3.5, de technologie achter ChatGPT. Naar eigen zeggen heeft het bedrijf zes maanden gewerkt om GPT-4 veiliger en accurater te maken dan de vorige versie.

Waarin verschilt GPT-4 van GPT-3.5?

GPT-4 is sneller, preciezer, creatiever en kan logischer redeneren dan zijn voorganger. Dat komt omdat het systeem met significant meer data getraind werd. Over hoeveel en over welke data het precies gaat, wil OpenAI niet kwijt.

De belangrijkste nieuwigheid is dat het model nu ook ‘multimodaal’ is. Dat betekent dat de gebruiker niet alleen tekstuele input kan leveren, maar ook beelden kan uploaden. Wie het systeem een foto, map of diagram voorschotelt, krijgt een gedetailleerde omschrijving van het beeld terug en kan er bovendien vragen over stellen. Dat is goed nieuws voor personen met een visuele beperking. Maar ook voor het brede publiek kan die nieuwe functie handig zijn. Als u bijvoorbeeld een foto van de ingrediënten in uw koelkast uploadt, geeft GPT-4 u een recept om ze in een maaltijd te gebruiken.

Wat maakt GPT-4 veiliger?

Het nieuwe model zou 82 procent minder vaak antwoorden op vragen die schadelijk zijn en 60 procent minder vaak informatie verzinnen.

Zijn de problemen uit de vorige versie van de baan?

GPT-4 is een stap vooruit, maar de problemen waar GPT-3.5 mee worstelde, zijn nog niet opgelost. Ook het nieuwe model kan nog altijd ‘hallucineren’ (valse informatie verzinnen) en bevooroordeelde en haatdragende tekst genereren.

8 tips om chatbots slim te gebruiken

Sinds de lancering van ChatGPT draaien techbedrijven overuren om hun eigen chatbot zo snel mogelijk te lanceren. De chatbot van OpenAI bleek immers razend populair: twee maanden na de lancering kende ChatGPT maandelijks 100 miljoen actieve gebruikers. Volgens de zakenbank UBS is ChatGPT de snelst groeiende consumentenapplicatie uit de geschiedenis. Intussen maakte Google met Bard zijn eigen chatbot, al is die voorlopig alleen beschikbaar voor een testpubliek. Het Chinese Baidu zou dan weer elk moment de bot Ernie kunnen lanceren. Daarnaast willen ook kleinere techbedrijven de boot niet missen.

De nieuwe generatie chatbots evolueert razendsnel. Ze worden almaar vaker gebruikt en worden in de markt gezet als creatietool. Door de prompts (vragen of commando’s) slim te formuleren, kunt u de technologie voor u laten werken. ‘Kenniswerk zal niet verdwijnen, maar wel veranderen’, zei hoofd van FreedomLab Arief Hühn, een Nederlandse denktank voor toekomstscenario’s, eerder in Knack.

Alvast enkele gouden regels: wees zo specifiek mogelijk, stel open vragen in eenvoudige taal en blijf weg van vooroordelen. Blijf ook experimenteren, want een goede prompt schrijven is een kunst op zich.

1. Formuleer uw prompts in het Engels

De meeste chatbots zijn getraind met teksten in verschillende talen, maar het leeuwendeel van die data is Engelstalig. Stel daarom bij voorkeur uw vragen in het Engels, en vertaal de output pas nadien naar een andere taal.

2. Bepaal de rol van de chatbot

Ken de chatbot een bepaalde rol toe om meteen de juiste toon voor uw teksten te vinden. Schrijf: ‘I want you to act as’ en vul aan met bijvoorbeeld a philosopher, a scientist, a tour guide… Op die manier duwt u het AI-systeem in de juiste richting.

3. Bepaal uw doelgroep en het medium

Vertel de chatbot voor wie de tekst bedoeld is en op welk medium hij zal verschijnen. Een blogpost verschilt qua lengte en toon van een tweet of een samenvatting van een wetenschappelijke paper. U kunt de chatbot ook vragen om bijvoorbeeld genderneutrale taal te hanteren.

4. Vraag naar structuur

Heel wat mensen vragen de nieuwe chatbots om teksten te genereren. Door de huidige gebreken ervan (zoals vooroordelen en hallucinaties) is dat geen goed idee. Wilt u iets schrijven over een onderwerp waar u veel over weet, gebruik de chatbot dan om u te helpen uw tekst te structureren. Schrijf: ‘Generate an outline for a blogpost about French fries.’ U kunt die vraag verder verfijnen door het onderwerp, de context en het taalregister mee te geven.

5. Gebruik de chatbot om te brainstormen

De nieuwe chatbots zijn handige tools om op nieuwe ideeën te komen. Zo kunt u ze vragen om tien onderzoeksvragen te formuleren over een bepaald onderwerp, of vragen om drie (of meer) gepaste titels te voorzien bij een bestaande tekst.

6. Vraag naar opgemaakte tekst

Chatbots reageren doorgaans in platte tekst, maar ChatGPT kan ook opgemaakte tekst genereren. Als u een blogpost over de geschiedenis van de friet wil, schrijft u: ‘I need a blog post about the history of French fries. Write a headline, a teaser, a subtitle and a paragraph. Format everything in Markdown.’ Markdown is een eenvoudige opmaaktaal die ervoor zorgt dat er een visueel onderscheid gemaakt wordt tussen titels, tussentitels, inleidingen en paragrafen.

7. Pas de output aan

Blijf kritisch kijken naar de output van AI-modellen en pas de teksten aan waar nodig. U kunt ze gebruiken als hulpmiddel, maar blijf waakzaam voor hun beperkingen. ChatGPT is een indrukwekkende voorspellingsmachine (het algoritme voorspelt op basis van de woorden die er al staan telkens het volgende woord), wat betekent dat de output ook vaak voorspelbaar is.

8. Schakel de chatbot in om uw prompt te schrijven

Blijft het moeilijk om de juiste prompt te formuleren? Schakel de chatbot in om u daarbij te helpen. Schrijf: ‘You are a robot for creating prompts. You need to gather information about the user’s goals, examples of preferred output, and any other relevant contextual information. The prompt should contain all the necessary information provided to you. Ask the user more questions until you are sure you can create an optimal prompt. Your answer should be clearly formatted and optimized for ChatGPT (of andere, nvdr) interactions. Be sure to start by asking the user about the goals, the desired outcome, and any additional information you may need.’