Stikstofakkoord: CD&V heeft al neen gezegd op het voorstel

CD&V heeft al aan minister-president Jan Jambon laten weten dat het “ultieme voorstel” voor haar niet voldoet. Dat heeft Belga uit goede bron vernomen.

‘Jambon probeert de bal in ons kamp te leggen, maar we hebben al neen gezegd. De bal blijft in het kamp van Jambon liggen om te komen tot een beter akkoord. Als men ons eruit wil, moet men maar op zoek naar een alternatieve meerderheid met Groen en Vooruit’, klinkt het.

De regering-Jambon is er zondag niet in geslaagd een akkoord te bereiken in het stikstofdossier. Volgens minister-president Jan Jambon is het wachten op het antwoord van CD&V op een ‘ultiem voorstel’ met bijkomende toegevingen aan de Vlaamse christendemocraten. Maar volgens CD&V is dat antwoord al duidelijk: ‘njet’.

De Vlaamse christendemocraten kaatsen de bal terug en vinden dat Jambon verder moet zoeken naar een beter akkoord. ‘Wij stellen vast dat er geen consensus is in de regering en dat men van ons lijkt te verwachten dat we uit de regering zouden stappen als we niet meteen akkoord gaan’, zegt een regeringsbron. ‘Dat is absoluut niet onze intentie. Maar wat op tafel lag, konden we niet goedkeuren’, klonk het nog.

Ook een andere CD&V-bron bevestigt dat CD&V helemaal niet van plan is zelf uit de regering te stappen. ‘Men probeert ons misschien buiten te werken. Maar wij blijven aandringen op een beter akkoord. Als men met ons geen akkoord wil vinden, moet men maar op zoek naar een wisselmeerderheid met (oppositiepartijen, red.) Groen en Vooruit.’