Speciale Pulitzerprijs voor ‘moedige’ Oekraïense journalisten

Oekraïense journalisten hebben een speciale Pulitzerprijs gekregen voor hun “moed” bij de verslaggeving over de Russische invasie in hun land. Dat heeft de organisatie van de prestigieuze prijs maandag bekendgemaakt.

Marjorie Miller van de organisatie prees ‘hun moed, uithoudingsvermogen en toewijding aan waarheidsgetrouwe berichtgeving tijdens de meedogenloze invasie’ van de Russische president Vladimir Poetin in Oekraïne en ‘zijn propagandaoorlog in Rusland.” Ook was er lof dat de journalisten, ondanks alles, blijven proberen ‘een nauwkeurig beeld te geven van een verschrikkelijke realiteit, waarmee ze Oekraïne en journalisten over de hele wereld eer bewijzen.’

De krant The Miami Herald won verder ook een Pulitzerprijs voor de verslaggeving over de ramp met een ingestort appartementencomplex, waarbij 98 personen om het leven kwamen. De krant won in de zogenoemde categorie breaking news.

The Washington Post meldt de toekenning van een Pulitzerprijs voor de berichtgeving over de bestorming van het Amerikaanse parlement, het Capitool, begin vorig jaar door aanhangers van toenmalig president Donald Trump.

De Pulitzerprijzen, onder meer voor topjournalistiek, zijn een idee van de Amerikaanse krantenuitgever Joseph Pulitzer (1847-1911), die het in zijn wilsbeschikking had vastgelegd. Ze worden sinds 1917 uitgereikt.