Permanente politiebescherming voor Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA)

Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir krijgt permanente politiebescherming. Die beslissing werd genomen door het crisiscentrum nadat Demir eerder deze week kop van Jut was in een boerenbetoging.

Maandag was er in Merksplas een informatievergadering over het stikstofdossier. Daar voerden landbouwers protest met tractoren. Die tractoren blokkeerden wegen en de wagen van Vlaams minister Zuhal Demir werd ingesloten. Op sommige tractoren stonden protestboodschappen aan het adres van de minister. Op één van die borden stond de boodschap “Demir aan de strop” met daarbij een pop aan een galg. Minister Demir diende nadien een klacht in.

Volgens VRT NWS krijgt de N-VA-minister intussen politiebewaking en mag ze haar eigen wagen niet gebruiken. Het kabinet-Demir geeft voorlopig geen verdere commentaar op de zaak.

CD&V-parlementslid Tinne Rombouts was zelf ook aanwezig op de vergadering in Merksplas. “Om te luisteren naar de bezorgdheden die er leven”, legt Rombouts uit in Villa Politica.

Voor Vlaams parlementslid Tinne Rombouts (CD&V) mogen de boeren best “boos en gefrustreerd” zijn over de stikstofplannen van de Vlaamse regering, maar moet dat protest wel op een “respectvolle manier” geuit worden. Protest met een pop aan een galg en een boodschap als “Demir aan de strop”, is voor Rombouts een brug te ver. “Ik betreur dat en neem daar afstand van. Dat is geen goede manier om boosheid te uiten”, zo zei Rombouts woensdag in Villa Politica.

Volgens haar verliep de vergadering ook helemaal niet zo “hectisch” als nadien werd afgeschilderd. “Dat is niet de beleving die ik gehad heb. Ik heb ook geen uitspraken gehoord die onrespectvol waren”, zegt Rombouts. De veelbesproken “Demir aan de strop”-tractor stemt volgens Rombouts dan ook niet overeen met de teneur van de vergadering.

Het hele voorval hangt samen met het stikstofakkoord dat de Vlaamse regering recent heeft gesloten. Niet alleen zijn veel boeren boos, het akkoord zet ook de verhoudingen binnen de Vlaamse regering op scherp, vooral dan tussen de N-VA van minister Demir en CD&V-die dicht bij de Boerenbond staat. Daar noemt men het plan om de stikstofuitstoot in Vlaanderen te beperken al langer ‘pure waanzin’.