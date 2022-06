‘Demir aan de strop’: N-VA-minister dient klacht in na dreigement op boerenprotest

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) gaat een klacht indienen na bedreigingen bij een boerenprotest in Merksplas. Bij dat protest was er een pop aan een galg gehangen met daarbij het opschrift ‘Demir aan de strop’. Volgens het kabinet wil de minister het debat met de boeren “met open vizier” voeren, maar ‘iedere vorm van agressie is onaanvaardbaar’.

Bijna 20 jaar na 'groene hoer' is er nu ook de strop voor een minister. En dat kort nadat de Nederlandse evenknie van @Zu_Demir demonstranten aan haar voordeur kreeg. Zorgwekkend. Link: https://t.co/LDfBcBqZ0Q pic.twitter.com/Oe2YE2ujJx — Tex Van berlaer (@texvanb) June 14, 2022

Minister Demir voert al weken her en der in Vlaanderen, in alle provincies, gesprekken met de landbouwers over de stikstofplannen van de Vlaamse regering. Ze doet dat samen met het Algemeen Boerensyndicaat (ABS). Maandag passeerde Demir in het Antwerpse Merksplas. Volgens het kabinet-Demir zaten er honderden mensen in de zaal, maar doken er ook protesterende boeren met tractoren op. Die tractoren blokkeerden wegen en ook de wagen van de Vlaamse minister werd ingesloten. De minister zelf is volgens het kabinet met een politiewagen moeten vertrekken.

Op sommige tractoren stonden protestboodschappen aan het adres van de minister. Op één van die borden stond de boodschap “Demir aan de strop” met daarbij een pop aan een galg. Volgens het kabinet-Demir wordt er een klacht ingediend. De nummerplaat van het betrokken voertuig zou herkend zijn en de politie bekijkt de zaak.

Vorige week kreeg de Nederlandse minister van Natuur en Stikstof Christianne van der Wal aan haar woning af te rekenen met boeren die kwamen protesteren tegen de stikstofplannen van de Nederlandse regering. Minister Demir reageerde maandag nog op dat protest tegen haar Nederlandse collega. “Het is ieders recht ook om kritiek te spuien en boos te zijn. Maar er zijn grenzen aan hoe je zoiets tot uiting brengt”, klonk het.