Paus ontkent geruchten over mogelijk aftreden

Paus Franciscus ontkent de geruchten dat hij binnenkort zou aftreden vanwege gezondheidsproblemen. Wel hoopt hij binnenkort naar Kiev en Moskou te kunnen reizen.

“Dat is nooit bij me opgekomen”, verklaarde de paus in een interview met het nieuwsagentschap Reuters. “Op dit moment niet, echt!”

Het interview is zaterdag afgenomen in zijn residentie in het Vaticaan. De paus moest door hevige pijn aan de rechter knie een reis naar Afrika begin juli afzeggen. Die pijn leidde de afgelopen weken tot speculatie over een mogelijk aftreden van de paus, zoals zijn voorganger Benedictus XVI. Franciscus herhaalde weliswaar dat hij zou kunnen afzien van zijn ambt, als zijn gezondheid hem verhindert de Kerk te leiden.

Gevraagd naar wanneer dat zou kunnen gebeuren, antwoordde hij: “We weten het niet. God zal het zeggen.”

De paus merkte op een “kleine fractuur” te hebben opgelopen aan de knie. Hij ontkende wel de geruchten dat bij hem kanker zou zijn vastgesteld tijdens een operatie in juli 2021. Hij deed dat af als “hofroddels”.

Hij oordeelde dat het “mogelijk” is dat hij na zijn terugkeer uit Canada, eind juli, naar Oekraïne zou gaan. “De eerste zaak is naar Rusland gaan om te proberen helpen op een manier, maar ik zou graag naar beide hoofdsteden gaan”, zei hij.