Vlaams minister van Onderijws Ben Weyts (N-VA) wil niet weten van een verlengde sluiting van de scholen na de kerstvakantie om een nieuwe golf van coronabesmettingen tegen te gaan.

'We gaan de scholen níet sluiten omdat sommigen kinderen willen misbruiken als een loden gevangenisbol aan de enkel van hun ouders, als manier om hén thuis te houden', zegt minister Weyts.

Het nieuwsagentschap Belga vroeg donderdag naar de reactie van de minister op de standpunten van de in de VS werkende immunoloog Hans-Willem Snoeck om de scholen te sluiten tot einde januari. Een standpunt dat ook al bijval kreeg van OESO-topman en onderwijsexpert Dirk Van Damme.

Volgens de aan de Columbia University werkzame immunoloog Snoeck zien we 'dat kinderen een hulpmotor van de pandemie zijn'. Dat standpunt vertolkte hij woensdag in een opiniestuk. 'Zonder de scholen te sluiten, sukkelen we in de derde golf voor de tweede voorbij is', voegde pedagoog en diensthoofd van het Centre for Educational Research and Innovation Van Damme daar donderdag aan toe via Twitter.

'Ja, kinderen raken soms besmet', reageert Vlaams minister van Onderwijs Weyts donderdag bij Belga. 'En daar communiceren we ook tweewekelijks heel open over. Uit die cijfers blijkt dat de strenge maatregelen goed worden nageleefd. Het aantal besmettingen ligt relatief lager dan in de rest van de samenleving.'

'We blijven steeds waakzaam en we drijven de inspanningen constant op met nu ook sneltesten die we zélf uitrollen. Net omdat we de scholen willen open houden', vervolgt Weyts. 'We gaan de scholen níet sluiten, omdat sommigen kinderen willen misbruiken als een loden gevangenisbol aan de enkel van hun ouders, als manier om hén thuis te houden.'

