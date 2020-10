Door alleen de horeca te sluiten, krijgen we het virus er niet onder, stelt professor huisartsgeneeskunde Dirk Devroey (VUB).

Professor huisartsgeneeskunde Dirk Devroey (VUB) was afgelopen weekend bijzonder scherp voor onderwijsminister Ben Weyts (N-VA). Op Twitter noemde hij diens beslissing om het secundair onderwijs voorlopig volledig open te houden niet alleen 'misdadig', ze zou ook onrechtvaardig zijn tegenover de inmiddels wél gesloten horeca. 'Als we dit virus echt willen bestrijden,' licht Devroey toe, 'dan volstaat het niet om enkel de horeca te sluiten. Nu moet alleen de horeca opdraaien voor de crisis, terwijl de scholen gewoon wagenwijd open blijven staan. Het gevolg zal zijn dat we over een maand nog altijd met een groot probleem zitten. Tegen dan zullen we de scholen misschien wel sluiten, en zal de horeca uiteraard ook nog niet open kunnen. Dat vind ik fundamenteel oneerlijk. Het gaat hier over mensen en hun broodwinning. Natuurlijk hebben scholen een groter maatschappelijk belang dan de cafés. Onderwijs is een basisrecht, dat begrijp ik. Maar zeker in de middelbare school kun je aan afstandsonderwijs doen. Er is ook het recht om dat onderwijs in veilige omstandigheden te laten gebeuren. Het is als overheid je plicht om voor die omstandigheden te zorgen.' Vraag is dan of de scholen op dit ogenblik wel zo onveilig zijn. Is het niet zeer goed mogelijk dat de schoolgaande jeugd vandaag vooral voor en na de schooluren besmet raakt? 'Het zal een en-enverhaal zijn', zegt Devroey. 'In de klas, waar maskers gedragen worden, zal het risico inderdaad kleiner zijn dan op het openbaar vervoer of op andere plekken waar men het niet zo nauw neemt met de regels. In de twee gevallen betekent het wel dat naar school gaan voor veel infecties zorgt. Kinderen en jongeren raken besmet, en nemen de besmetting mee naar huis, waar ze hun ouders en hun grootouders besmetten. Je kunt proberen dat te voorkomen door sensibilisering, maar het mag inmiddels duidelijk zijn dat dat maar ten dele werkt. In Wallonië zitten we nu aan meer dan 800 gevallen per 100.000 inwoners per week. In Vlaanderen zijn het er nu 300, maar als ik naar de curve kijk, zal het niet lang duren voor ook wij op dat niveau zitten. Dat betekent dat je nu maatregelen moet nemen. Overal, en dus ook in de scholen.'