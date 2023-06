Warm weer lokt zeldzame roofvogels naar België

Er zijn de voorbije dagen een aantal zeldzame vogels gespot in België. Natuurorganisatie Natuurpunt spreekt van een “zuiderse vogeltsunami” door het warme weer.

De combinatie van de eerste zomerse warmte na een lange koudere periode, de bijhorende thermiek – warme opwaartse luchtstromen – en een zuidoostelijke wind bracht volgens Natuurpunt ongeziene aantallen zuidelijke vogelsoorten naar België en Nederland. Grote roofvogels maken gebruik van thermiekbellen om zonder veel energie hoogte te winnen en verder te glijden. Zo verplaatsen ze zich over grote afstanden.

Donderdag werd een groep van 24 vale gieren gezien over het Heuvelland, in West-Vlaanderen. De vogels zullen volgens Natuurpunt naar alle waarschijnlijkheid snel terug naar het zuiden afzakken omdat ze in België geen geschikt broedgebied of voldoende eten kunnen vinden.

Vrijdag was het dan prijs aan de zuidrand van Brussel: daar liet een lammergier zich opmerken. Die vogel komt uit het hooggebergte en is zelfs daar een zeldzame verschijning, zegt Natuurpunt. “Deze gigant boven Brussel waarnemen, is dus zonder meer uniek.”

Ook in Nederland werd een lammergier gespot, maar dat exemplaar zal niet meer terug naar het zuiden vliegen. De vogel kwam door een botsing met een windmolen om het leven in Zeewolde, zo meldden Nederlandse media.

Verder werden verspreid over België ook meerdere dwergarenden, grijze wouwen, een slangenarend en een roodpootvalk gezien, net als heel wat kleinere vogels uit het zuiden. In Nederland vloog volgens Natuurpunt zelfs een zeer zeldzame keizerarend over.