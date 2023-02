‘Waar vliegen trekvogels eigenlijk naartoe? Burgerwetenschap helpt mysterie te onthullen’

Amerikaanse computerwetenschappers en biologen hebben samen een model ontwikkeld om de migratie van vogels te voorspellen. De bedoeling is dat ook vogelspotters en andere burgerwetenschappers mee input geven.

Het nieuw ontwikkelde model BirdFlow is in staat te voorspellen waar trekvogels naartoe zullen migreren. Die kennis was tot voor kort zeer moeilijk te verkrijgen, maar is wel erg belangrijk om gerichter aan vogelbescherming te kunnen doen.



Het model wordt nog geperfectioneerd maar zal binnen het jaar beschikbaar zijn voor andere wetenschappers. Bedoeling is uiteindelijk om ook het bredere publiek te betrekken. Burgerwetenschappers worden opgeroepen om mee gegevens over trekvogels te monitoren.

Vlieggedrag voorspellen

“Mensen proberen al heel lang om de vogeltrek te begrijpen”, zegt hoofdauteur Dan Sheldon, hoogleraar informatie- en computerwetenschappen aan de universiteit van Massachusetts, en zelf ook een gepassioneerd vogelaar. “Het is alleen ongelooflijk moeilijk om precieze, real-time informatie te krijgen over welke vogels waar zijn, laat staan waar ze precies naartoe gaan”, vult zijn collega Miguel Fuentes aan.

Hun nieuwe tool maakt gebruik van de database eBird, machine-learning, gps- en satellietgegevens om te ‘leren’ voorspellen waar individuele vogels tijdens hun trek naartoe zullen vliegen.

De onderzoekers testten BirdFlow op elf soorten Noord-Amerikaanse vogels, waaronder de Amerikaanse houtsnip, de boslijster en de havik. Ze ontdekten dat BirdFlow het er op verschillende vlakken beter van af bracht dan andere modellen voor het volgen van de vogeltrek en het voorspellen van de vogelbewegingen.

Burgerwetenschap

In een volgende fase zullen de onderzoekers burgerwetenschappers aansporen om waarnemingen van trekvogels te volgen en te rapporteren. De burgerwetenschap is de laatste jaren explosief gestegen, weten de onderzoekers, die deze trend toejuichen. Vogelaars over de hele wereld melden jaarlijks meer dan 200 miljoen vogelwaarnemingen via de database eBird van Cornell Lab of Ornithology. Het is een van de grootste wetenschappelijke projecten op vlak van biodiversiteit en telt honderdduizenden gebruikers.

“eBird-gegevens zijn geweldig omdat ze laten zien waar vogels van een bepaalde soort zich elke week in hun hele verspreidingsgebied bevinden”, zegt Sheldon. “Ze volgen echter geen individuele exemplaren, dus moeten we afleiden welke routes individuele vogels volgen om de patronen op het niveau van soorten te verklaren.”

“Vogels hebben tegenwoordig te maken met snelle milieuveranderingen, en veel soorten gaan erop achteruit”, zegt Benjamin Van Doren, medeauteur van de studie. “Met BirdFlow kunnen we verschillende gegevensbronnen samenbrengen en een vollediger beeld schetsen van de vogelbewegingen”, zegt hij. “Dat opent interessante toepassingen voor het gericht nemen van maatregelen om vogels beter te beschermen in de toekomst.”