Vlaanderen wil verfkogels afschieten op ‘probleemwolven’

In Vlaanderen liggen paintballgeweren klaar om wolven die te dicht in de buurt van mensen komen te waarschuwen. Maar een aanleiding om ze te gebruiken is er momenteel niet. In Nederland worden zogenaamde probleemwolven wel al beschoten met paintballkogels. Dat schrijven Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen.

In Nationaal Park de Hoge Veluwe in het Nederlandse Gelderland zijn de voorbije weken een aantal gevallen gesignaleerd van wolven die ‘onnatuurlijk gedrag’ vertonen en in de buurt van mensen durven komen. Omdat dat tot gevaarlijke situaties kan leiden, mogen toezichthouders van de provincie vanaf nu met paintballgeweren schieten op ‘probleemwolven’.

Het Vlaams Agentschap voor Bos en Natuur heeft ook een paintballgeweer klaar voor eventuele vergelijkbare situaties in Vlaanderen. ‘Door hem te raken met paintballkogels gaat de wolf mensen opnieuw associëren met gevaar: een verfkogel die de wolf treft, gaat het dier niet verwonden maar wel een pijnprikkel geven. Dat is volgens ons een hele goeie maatregel om het jonge dier schrik te leren krijgen van mensen. Het onnatuurlijke gedrag kan mogelijk nog opgelost worden zo’, aldus Dries Gorissen, coördinator wolvenbeleid.

De verfballetjes zijn biologisch afbreekbaar, maar de kleurstof blijft wel een poos op de pels hangen. Dat helpt om in te schatten of de maatregel nut heeft, onderstreept het agentschap, dat ook opleidingen heeft voorzien voor boswachters en natuurinspecteurs. ‘We houden contact met de mensen die het wolvenbeleid op de Veluwe coördineren. De ervaring die zij nu opdoen met paintball, is ook nuttig voor ons. We volgen het nauwgezet op want dit is toch een belangrijke maatregel.’

Het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) benadrukt dat er in Vlaanderen momenteel geen enkele aanleiding is om met verfkogels op wolven te schieten. ‘De wolven van de roedel blijken nog altijd zeer schuchter te zijn’, zegt woordvoerder Koen Van Muylem.