Resultaten vogeltelweekend: minder merels in onze tuinen

De aanwezigheid van de merel gaat verder achteruit. Dat blijkt uit de eerste resultaten van Het Grote Vogelweekend van Natuurpunt. Ook andere bekende vogelsoorten hebben het lastig.

Volgens de voorlopige cijfers van Natuurpunt telden 47.237 enthousiastelingen de tuinvogels in Vlaanderen. Er zijn 805.501 vogels geteld in 25.403 tuinen. Gemiddeld zagen de vogeltellers 24 vogels van 7 soorten per tuin, dat is iets meer dan vorig jaar. De top 3 is: huismus, koolmees en vink, dezelfde als vorig jaar.

De top 10 in Vlaanderen (tussen haakjes de ranking van 2022):

1. Huismus (1)

2. Koolmees (2)

3. Vink (3)

4. Houtduif (5)

5. Kauw (6)

6. Pimpelmees (4)

7. Turkse tortel (8)

8. Merel (7)

9. Ekster (9)

10. Roodborst (-)

“De huismus mag dan wel op nummer één staan, toch gaan de aantallen al jaren achteruit. 20 jaar geleden zaten de huismussen in meer dan 60% van de tuinen, nu in minder dan 50%’, zegt Gerald Driessens, vogelexpert bij Natuurpunt.

Door de zachte winter, zijn er geen grote hoeveelheden wintervogels afgezakt naar onze tuinen. We moeten het vooral hebben van de standvogels die het hele jaar in de buurt hangen en van wintervogels die zich tot onze tuin aangetrokken voelen.

Waarvoor dit jaar enigszins gevreesd werd, is ook gebeurd: De merel zakt verder weg in de tellingen.

“We waren heel benieuwd naar de aantallen van de merel nadat er vorig jaar een nieuwe uitbraak was van het usutuvirus. We moeten helaas vaststellen dat zijn aanwezigheid in onze tuinen verder achteruit gaat. Voor het eerst komt hij niet meer voor in de top 10 in de provincie Vlaams-Brabant. In de Vlaamse top 10 daalt hij naar de 8e plaats. Voor het eerst werden in minder dan 70% van de getelde tuinen nog merels opgemerkt. Tussen 2000 en 2010 haalde hij nog een 3de of 4de plaats en zaten ze nog in meer dan 90% van de getelde tuinen”, zegt Driessens.

Verder hebben ook soorten als de groenling en de turkse tortel het lastig.

Samen kunnen we met de inrichting van onze tuinen een extra troef creëren voor vogels en natuur, want zij bedekken 12% van de Vlaamse oppervlakte. Een meer natuurlijke inrichting zorgt ervoor dat tuinvogels niet alleen op bezoek komen om te eten, maar ook om er te broeden en hun nakomelingen groot te brengen.

Het Grote Vogelweekend is de grootste publiekscampagne van Natuurpunt en de tellingen lopen nog volop binnen. Met Het Grote Vogelweekend wil Natuurpunt gegevens verzamelen over onze tuinvogels. Met professionele biologen zou het onmogelijk zijn om zoveel gegevens te verzamelen. Definitieve resultaten volgen eind februari.