Oudenaarde maait ook niet in mei: ‘De geesten van onze inwoners zijn intussen gerijpt’

Oudenaarde zet zijn schouders dit jaar voor de derde keer al onder Maai Mei Niet. De stad is dan ook ambitieus, zegt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open VLD). ‘We willen een voortrekkersrol spelen in de regio op vlak van biodiversiteit.’

Maai Mei Niet Doe eind mei mee aan het Bloementelweekend en registreer nu uw tuin op www.maaimeiniet.be.

Tijdens de maand mei interviewt Knack elke week een gemeentebestuurder die deelneemt aan Maai Mei Niet en inzet op het vergroenen van zijn gemeente en het vergroten van de biodiversiteit. Deze week is het de beurt aan Marnic De Meulemeester, burgemeester van Oudenaarde. Hij is al sinds 2001 burgemeester van de stad en is deze legislatuur ook bevoegd voor duurzaamheid. Als burgemeester van een grote landelijke gemeente hecht hij veel belang aan deze campagne voor een rijkere biodiversiteit.

Waarom doet u mee aan Maai Mei Niet?

Marnic De Meulemeester: Het is voor ons het derde jaar dat we meedoen. Ik ben zelf bevoegd voor duurzaamheid, want het thema is voor mij persoonlijk belangrijk. Oudenaarde telt veel landelijke deelgemeenten. Biodiversiteit is dus een essentieel thema voor onze stad. Sinds het initiatief op poten kwam zijn we er ons nog bewuster van geworden en die lijn wil ik verder doortrekken.

Welke initiatieven onderneemt de stad?

De Meulemeester: Het belangrijkste is dat er op ongeveer 80 procent van onze openbare graszones de hele maand lang niet gemaaid zal worden. Daarnaast sporen we burgers ook aan om in hun eigen tuin hetzelfde te doen en de natuur zijn gang te laten gaan. Een weeldiger grasperk zorgt immers voor een rijkere maaltijd voor tal van insecten.

De gazons groeien weeldig, maar welke initiatieven neemt de stad nog voor haar biodiversiteit?

De Meulemeester: Oudenaarde heeft nog twee belangrijke troeven, namelijk ons bijenbeleid en onze bloemenweelde. Sinds 2017 richtten we in ons natuurgebied ’t Spei een aantal ‘bijenhotels’ op. De Koninklijke Oudenaardse Bijentelersmaatschappij ontwierp speciaal hiervoor een zestal bijenkasten. We vinden dit soort projecten belangrijk omdat de bijen steeds meer onder druk komen te staan en ze een cruciale rol spelen in het behoud van de biodiversiteit. We laten de bijenhotels ook graag zien aan onze eigen bevolking. Zo komen er vaak klasjes een kijkje te nemen hoe de bijen te werk gaan.

Daarnaast is de stad ook heel erg bezig met ‘bloemendiversiteit’. Zo wonnen we in 2019 bijvoorbeeld de Entente Florale Europe, een internationale groenwedstrijd die de diversiteit in onze gemeente onderzocht. Recenter werden we ook tweede op een wereldwijde bloemencompetitie in het Canadese Bloom. Wanneer je Oudenaarde binnenrijdt, valt die bloemenweelde ook echt op. Zonder afbreuk te willen doen aan wat andere gemeenten in de streek doen, denk ik dat ik mag zeggen dat Oudenaarde een voortrekkersrol speelt. Zowel in het stadsgedeelte als in onze landelijke gemeenten, doen we veel voor de biodiversiteit.

Hoe proberen jullie de Oudenaardisten te overtuigen hun gazon niet of minder vaak te maaien?

De Meulemeester: We hebben in de stad bordjes geplaatst waarop we de mensen aansporen om mee te doen. Op plaatsen waar er niet gemaaid mag worden, zetten we die bordjes ook om mensen ervan bewust te maken waarom we dit doen. Ik heb de indruk dat onze inwoners hier erg positief tegenover staan. Tot nu toe heb ik geen klachten ontvangen.

Ik denk ook dat de geesten van de mensen al wat meer gerijpt zijn. We doen al voor de derde keer mee, en mensen snappen nu ook waarom. Bij onze eerste deelname hebben we wel kritiek gekregen. We zijn toen iets te streng geweest en op belangrijke publieke plaatsen zoals voetbalvelden mocht toen ook niet gemaaid worden. Dat zorgde echter soms voor onveilige situaties en dus tot frustratie van bepaalde inwoners.

Intussen hebben we dat wat aangepast en zo maait de stad nu wel op speelpleinen en voetbalvelden. We gaan nu bedachtzamer om met onze gazons, denken beter na over hoe we welk stukje gras maaien. Die duurzame benadering is de bedoeling van Maai Mei Niet.