Het westen van Cuba en de Amerikaanse staat Florida zetten zich schrap voor orkaan Ian. De stad Tampa Bay in het westen van Florida verwacht het ergste stormgeweld in zeker 100 jaar.

De orkaan Ian wint aan kracht en is er nu een van de categorie drie, zo meldt het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC) dinsdag.

Orkaan Ian landt in Cuba

De wind bereikt snelheden tot 205 km per uur. Volgens het Cubaans meteorologisch instituut is het natuurgeweld aan land gegaan in het westen van Cuba en heeft het vissersdorp La Coloma getroffen.

4:30 AM EDT 9/29 Update: Ian continues to strengthen and makes landfall over western Cuba with maximum sustained winds of 125 mph. pic.twitter.com/j2GV64TcuG — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 27, 2022

Op Cuba worden levensgevaarlijke stormvloed, orkaanwinden, overstromingen en mogelijk aardverschuivingen verwacht.

Maandagavond al waren er rukwinden en lichte overstromingen in het kustgebied van het eiland Isla de la Juventud en in de westelijke provincie Pinar del Río, berichten de staatsmedia.

In Pinar del Río is volgens Granma, de krant van de communistische partij, al begonnen met de evacuatie van ongeveer 50.000 personen. Nieuwssite Cubadebate schrijft dat het op het zuidelijke gelegen eiland Isla de la Juventud tot stroomonderbrekingen kwam.

Florida zet zich schrap

Ian zal dan mogelijk als een orkaan van categorie 4 langs de Golf van Mexico verder naar de westkust van Florida trekken. Het NHC waarschuwt dat de orkaan in de komende 48 uren snel aan kracht zal winnen.

Het exacte pad van orkaan Ian is nog onzeker. Verwacht wordt dat de storm woensdag aan land komt aan de westkust. Tussen de steden Fort Myers en Tampa zijn de risico’s het grootst. Vanaf dinsdagavond laat wordt reeds wind met orkaankracht verwacht.

Gouverneur Ron DeSantis van Florida waarschuwt dat zijn staat zich moet schrap zetten voor een ‘mogelijke grote ramp’. Hij verwacht een impact over een groot deel van de Sunshine State en riep al in het weekend de noodtoestand af in alle 67 counties uit voorzorg. Reeds 5000 soldaten van de Nationale Garde zijn gemobiliseerd voor hulpacties.

Er worden overstromingen en stroomonderbrekingen verwacht. Inwoners zijn al begonnen met het inslaan van voedsel, water, medicatie en brandstof. In verschillende winkels zijn rekken leeg.

Lege winkelrekken in Kissimmee, Florida (26 september 2022)

Vooral de stad Tampa (zie kaart hieronder) vreest het ergste orkaangeweld in meer dan 100 jaar, schrijft de Tampa Bay Times.

‘Wanneer ik naar deze storm kijk, dan voel ik me zoals toen Andrew op Miami afstevende (1992, categorie 5, nvdr.) en Katrina op New Orleans (2005, categorie 5, nvdr.)’, citeert de krant meteoroloog Jeff Masters. ‘Hier is een potentiële historische ramp in de maak.’

NASA-beelden: orkaan Ian gezien vanuit het Internationaal Ruimtestation:



