In beeld: 25 jaar evolutie naar meer én beter bos in Vlaanderen

Al 25 jaar timmeren De Bosgroepen aan de weg naar meer én beter bos in Vlaanderen. Bossen spelen immers een essentiële rol in de klimaatstrijd.

Natuur in Vlaanderen behaalt de slechtste score van Europa. De Europese Commissie vraagt daarom om te kijken naar privé-eigendom om de uitdagingen op vlak van natuur en biodiversiteit het hoofd te bieden. De Bosgroepen spelen daarin een belangrijke rol door een netwerk van eigenaars van privébossen uit te bouwen.

Zowel nieuwe als doorwinterde boseigenaars zijn niet altijd op de hoogte van alles wat bij een aanplant en het beheer van een bos komt kijken: de juiste boomsoortenkeuze, het belang van een bloeiende bosrand en een gezonde bodem, efficiënt werken laten uitvoeren, de verschillende financieringsmogelijkheden… De Bosgroepen bestaat uit tien vzw’s in Vlaanderen, die 15.000 boseigenaars helpen met het beheer van 60.000 ha bos. Het voorbije plantseizoen plantten ze 417.000 bomen in Vlaanderen. De Bosgroepen gaan voor 100 ha nieuw bos per jaar én willen werken aan klimaatrobuuste bossen.

Bekijk de realisaties van de voorbije jaren:

Heideherstel in Beerse, Antwerpen

Alken, Limburg © Bosgroep Limburg

Tongeren, Limburg © Bosgroep Limburg

Tongeren, Limburg © Bosgroep Limburg

Schorisse, Oost-Vlaanderen © Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender