Demir gooit bescherming wilde hamster over andere boeg

Wegens een gebrek aan resultaten komt er geen nieuw specifiek programma voor de bescherming van de wilde hamster. Dat heeft Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) dinsdag gemeld. Ze verkiest de bescherming van deze met uitsterven bedreigde soort te integreren in een overkoepelend totaalplan voor biodiversiteit op akkers.

De wilde hamster is in Vlaanderen bijna enkel nog te vinden in het Limburgse Widooie. Om de soort te beschermen, besloot toenmalig minister Joke Schauvliege (CD&V) in 2017 om een hamstercoördinator aan te stellen en 800.000 euro uit te trekken voor een specifieke soortenbeschermingsprogramma.

Dat programma loopt binnenkort af en werd volgens Demir niet zo goed geëvalueerd.

“We laten de biodiversiteit en soortenbescherming niet los, maar de vorige aanpak had onvoldoende effect en dus moeten we het over een andere boeg gooien”, legt ze uit. “Ik heb mijn administratie opgedragen noodzakelijke maatregelen op te nemen in een overkoepelende aanpak voor biodiversiteit op akkers met maximale focus op uitvoering”.

Demir wil een biodiversiteitsbeleid voeren “dat voor alle bedreigde soorten op het platteland zinvol is, weg van de enge focus op één soort”. Voor de nieuwe aanpak zal de minister ook geen specifieke hamstercoördinator aanstellen. Er wordt beroep gedaan op de bestaande expertise bij Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en Agentschap Natuur en Bos.

In juli hadden Vogelbescherming Vlaanderen en milieuvereniging Dryade aangekondigd een rechtszaak tegen de Vlaamse overheid te starten om de wilde hamster voor uitsterven te behoeden.