Wonen we straks in houten steden?

Hout is in opmars als duurzaam bouwmateriaal. Maar lost houtbouw wel alle verwachtingen in?

Hout is het nieuwe buzzwoord in de bouwindustrie. Architecten over de hele wereld overtreffen elkaar met hun visies. Het 130 meter hoge houten gebouw “The Lodge” wordt gebouwd in Amsterdam en de 80 verdiepingen hoge River Beech Tower in Chicago. In Wenen staat de 24 verdiepingen tellende HoHo Tower en in de Hamburgse HafenCity rijst de “Roots” de hemel in, momenteel met 65 meter de hoogste houten wolkenkrabber van Duitsland. In Tokio zijn er zelfs plannen voor een 350 meter hoge “Plyscraper W350” (multiplex).

Deze bouwondernemingen ziet hun projecten als een bijdrage aan duurzaamheid. Woningen van staal en beton hebben een enorme ecologische voetafdruk. Ruim een derde van de klimaatemissies wereldwijd wordt veroorzaakt door de bouw en exploitatie van huizen. Cement alleen al is verantwoordelijk voor naar schatting acht procent van de broeikasgassen, meer dan drie keer zoveel als al het luchtverkeer.

Hout daarentegen is niet alleen een hernieuwbare grondstof, maar ook een zogenaamde koolstofput: terwijl ze groeien, absorberen bomen klimaatschadelijk CO₂ uit de lucht. Als het hout wordt gebruikt voor de bouw, wordt de koolstof permanent opgeslagen.

In een studie die in 2022 werd gepubliceerd door het Potsdam Institute for Climate Impact Research en de Humboldt Universiteit van Berlijn wordt geschat dat er tegen 2100 ongeveer 106 gigaton CO₂ bespaard zou kunnen worden als 90 procent van de nieuwe stedelijke gebouwen voortaan van hout zou zijn gemaakt. Dit komt overeen met bijna drie keer de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen van meer dan 36 gigaton in 2022.

Het Zweedse voorbeeld

Zweden neemt alvast het voortouw. In 2005 werd met steun van de Zweedse overheid een overkoepelende organisatie voor houtbouw opgericht. In de afgelopen vijf jaar is het aantal flatgebouwen met een houten kern verdubbeld. Bouwexperts van over de hele wereld maken een pelgrimstocht naar het land om de modulaire houten flats in Piteå of de eerste houten hoogbouw van Zweden, het Sara kulturhus, in de stad Skellefteå te inspecteren. De trend heeft zich al lang geleden verplaatst van architectonische trofeeën naar alledaagse gebouwen.

De geplande Stockholm Wood City in Stockholm is de logische voortzetting van de houttrend. Projectontwikkelaar Atrium Ljungberg heeft 25 hectare grond bemachtigd voor het project in de wijk Sickla.

Directeur Ånäs kan vanuit het hoofdkantoor direct op het terrein kijken, waar nu nog auto’s geparkeerd staan. De houtstad zou over ’10 tot 15 jaar’ klaar kunnen zijn, zegt Ånäs. De ontwikkelaars willen 30 gebouwen neerzetten met ongeveer 7.000 kantoren en 2.000 appartementen, maar ook winkels, restaurants en culturele voorzieningen.

De angst dat zulke huizen in een flits kunnen afbranden is ongegrond. Niklas Häggström, project area manager bij Atrium Ljungberg

Volgens de baas van het bedrijf zal het project 40 procent minder broeikasgassen produceren dan conventionele bouwprojecten. De groene planners willen alleen beton en staal gebruiken voor de funderingen, die op een klimaatvriendelijke manier worden geproduceerd. Een constructie van kruislings gelamineerd hout (zogenaamd cross-laminated timber of CLT), bestaande uit aan elkaar geschroefde panelen en balken, moet boven de funderingen uittorenen. Lagen hout die onder hoge druk in een rechte hoek aan elkaar zijn gelijmd, geven het materiaal extreme sterkte.

‘CLT-panelen zijn relatief licht, gemakkelijk te vervoeren en snel te monteren’, zegt Niklas Häggström, project area manager bij Atrium Ljungberg. Het materiaal is ook brandveilig: ‘De angst dat zulke huizen in een flits kunnen afbranden is ongegrond.’

Hout brandt wel, zegt Häggström, ‘maar heb je ooit geprobeerd een vuur aan te steken met een grote boomstam?’ De brandwerende eigenschappen van CLT-hout zijn zelfs superieur aan die van conventioneel gewapend beton. Staal wordt plotseling zacht bij grote hitte en verliest zijn draagvermogen, zoals in 2001 gebeurde toen het World Trade Centre instortte. Hout daarentegen behoudt lange tijd zijn sterkte omdat, hoewel het aan de buitenkant gloeit, de houtskoollaag de binnenkant beschermt.

Häggstrøm ziet de prestaties van het bouwmateriaal bevestigd door andere gedurfde houten ontwerpen. Volvo, bijvoorbeeld, laat momenteel een ontwerp van architect Henning Larsen bouwen in Göteborg. De overhangende, paddenstoelvormige constructie verlegt de grenzen van de houtbouw, zegt Filip Francati, architect bij Henning Larsen.

World of Volvo in Göteborg

Atrium Ljungberg verwacht dat de “Stockholm Wood City” niet duurder zal zijn dan een conventioneel bouwproject. Het materiaal is iets duurder. De kortere bouwtijd zal echter geld besparen, zegt directeur Ånäs.

Hout genoeg?

Maar kan het Zweedse voorbeeld wel overgedragen worden naar de rest van Europa? De vraag is of er wel genoeg hout beschikbaar is. Het concept “Stockholm Wood City” werkt omdat de planners alleen regionaal hout gebruiken. Zweden is rijk aan bossen. Op dit moment wordt 70 procent van het hout dat in het land wordt gekapt geëxporteerd, waarvan een groot deel wordt verwerkt tot papier. Als de vraag vanuit de bouwsector toeneemt, zou dit snel kunnen veranderen. Er zou dan genoeg hout zijn voor talloze bouwprojecten zonder dat de bossen extra onder druk komen te staan.

Maar ook buiten de bouw en is er vraag naar het natuurlijke materiaal. In de chemische industrie wordt hout gebruikt om fossiele brandstoffen te vervangen bij de productie van basismaterialen. Steeds meer producten worden verpakt in papier. In fastfoodrestaurants is de trend naar houten wegwerpservies.

Er zijn bovendien twijfels over de duurzaamheid. ‘Ik ben bang dat dat niet goed samengaat: meer hout willen gebruiken terwijl onze bossen in een rampzalige gezondheidstoestand verkeren en op weg zijn naar een heet tijdperk’, zegt Pierre Ibisch, professor aan Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde.

Extreme weersomstandigheden, periodes van droogte en recordhittegolven zijn sinds 2018 bijzonder slecht geweest voor sparren- en dennenbomen. Volgens Ibisch is er op dit moment een overvloed aan hout, deels omdat er ‘met noodoogst’ is geoogst. Er is echter een enorm ‘beschadigd gebied’ ontstaan waarop ’tientallen jaren’ geen hout kan worden geoogst.

Wereldwijd is de situatie ‘nog ellendiger’, zegt Ibisch: ‘Als je kijkt naar waar de bouwactiviteit het grootst is, bijvoorbeeld in Chinese megasteden, dan kan daar alleen hout worden gebruikt dat afkomstig is uit waardevolle oerbossen.’ Ibisch spreekt van de ‘mythe van duurzaamheid in de houtbouw’.

Is het dan niet zo dat huizen van hout klimaatvriendelijker zijn dan huizen van beton? Andere experts hebben ook hun twijfels. ‘Het gebruik van hout in de bouw zal waarschijnlijk nog vele tientallen jaren de emissies doen toenemen’, schrijven experts van de Amerikaanse denktank World Resources Institute.

De auteurs vrezen ‘een enorme extra ontbossing van de bossen op aarde’. Bovendien zou de uitstoot in vergelijking met beton en staal alleen lager zijn als het hout agrarisch wordt verbouwd in ‘snelgroeiende bosplantages’. Dit is bij voorkeur het geval in de tropen, waar de bomen snel groeien vanwege het vochtige klimaat en de hoge temperaturen het hele jaar door. Dit hout is echter al nodig om aan de huidige vraag te voldoen en is daarom niet beschikbaar voor bouwprojecten, schrijven de experts.

Geen wondermiddel

Het natuurlijke materiaal is dus geen wondermiddel voor de problemen van de bouwindustrie. In het beste geval kan de grondstof een aanvulling zijn. Planners zullen van project tot project moeten beslissen.

De Zweedse ontwikkelaars van Atrium Ljungberg zijn er niettemin van overtuigd dat ze hun duurzaamheidsdoelstellingen zullen halen. Niet alleen vanwege het gebruikte hout, maar ook omdat de nieuwe wijk volledig van groene energie zal worden voorzien: zonnepanelen op de daken, geothermische energie en warmtepompen zouden van “Stockholm Wood City” een zelfvoorzienende nulemissie wijk kunnen maken – een duidelijk marketingvoordeel voor baas Ånäs.

‘De markt voor klimaatneutrale gebouwen groeit,’ zegt ze, ‘over een paar jaar zullen kopers of huurders niet meer geïnteresseerd zijn in gebouwen die niet ontworpen zijn voor duurzaamheid.’