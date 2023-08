Circulair modeontwerper Andrea Bos geeft textiel een nieuw leven

Andrea Bos maakt eerlijke, unieke en gepersonaliseerde stukken.

‘Noem me gerust een moderne kleermaker’, zegt circulair modeontwerper Andrea Bos. Samen met haar klanten onderzoekt ze hoe uit bestaand textiel nieuwe stukken kunnen ontstaan die tegemoetkomen aan de noden van de gebruiker.

‘Draag je altijd een notitieboek bij je, dan voorzie ik daarvoor een zakje op maat.’ Het resultaat zijn eerlijke, unieke en gepersonaliseerde stukken.

Uw klanten bestellen dus niet zomaar een model, maat en kleur?

Andrea Bos: Nee, ik vraag van hen meer toewijding dan een paar klikken op een webshop. De relatie tussen het stuk en de persoon die het draagt, vind ik ontzettend belangrijk. Hoe liefdevoller die relatie, hoe langer de levensduur van het stuk. Daarom nodig ik mijn klanten uit in mijn atelier, waar we samen op zoek gaan naar wat zij precies voor ogen hebben en hoe die kledingstukken kunnen bijdragen aan wat ze in het dagelijks leven doen. Soms werken we met materiaal dat ik heb liggen, soms brengen klanten zelf iets mee dat ze in het nieuwe stuk willen verwerken, omdat het voor hen bijvoorbeeld een emotionele waarde heeft. Ik geloof heel erg in die cocreatie.

Waar droomt u van?

Bos: Ik zou wel willen samenwerken met andere makers. Het lijkt me heel leuk om samen met een architect te onderzoeken hoe textiel een rol kan spelen in het interieur. Niet alleen als gordijn – daar experimenteer ik nu al mee: door een patchwork voor glas te hangen, valt licht daar prachtig doorheen en krijg je een soort glas-in-lood van textiel – maar ook als wandafscheiding. Verder zou ik ook graag samenwerken met grafici en illustratoren om met prints op stoffen te werken. Die zouden mijn patchworks een extra dimensie kunnen geven.

Vandaag draagt u iets van eigen makelij.

Bos: Dat klopt, het werd wel eens tijd om iets voor mezelf te maken. (lacht) Voor dit jasje en de bijpassende broek heb ik alle restjes stof van voorgaande projecten verwerkt tot één groot patchwork. Hoewel ik probeer om zo weinig mogelijk stof verloren te laten gaan, blijven vrijwel altijd kleine resten ongebruikt. Die zijn in dit pak samengekomen. Ik vind het heel leuk dat ik op die manier alle projecten die ik tot nu gemaakt heb, bij me draag.