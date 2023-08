Copernicus bevestigt: juli was de heetste maand ooit gemeten

Afgelopen maand brak de temperatuur wereldwijd verschillende records, bevestigt het Europese observatieprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur op aarde bedroeg 16,95 graden Celsius.

In juli 2023 bedroeg de gemiddelde temperatuur op de planeet 16,95 graden Celsius, meteen de warmste maand uit de ERA5-databank die Copernicus gebruikt. Het vorige record van juli 2019 ligt met 16,63 graden aanzienlijk lager. Naar schatting was het in juli dit jaar zo’n 1,5 graden warmer dan gemiddeld in de periode van 1850-1900.

Verschillende regio’s in het noordelijk halfrond, waaronder Zuid-Europa en het zuiden van de VS, kampten met hittegolven. Het kwik klom ook hoger dan gemiddeld in tal van Zuid-Amerikaanse landen en rond de Zuidpool.

Zeehittegolven

Ook boven de oceaan bleef de temperatuur stijgen sinds de al ongewoon warme maand april 2023. In juli bedroeg het maandgemiddelde een halve graad meer dan in de periode 1991-2020. Uitschieter is de Noord-Atlantische Oceaan, waar het in juli gemiddeld meer dan een graad warmer was.



Copernicus verwijst naar zeehittegolven ten zuiden van Groenland en in de Labradorzee, in het Caraïbisch gebied en in de Middellandse Zee. Rond de evenaar In het oostelijke deel van de Stille Oceaan speelt El Niño een rol, een klimaatverschijnsel waardoor het oceaanwater, eens in de paar jaar, minstens een halve graad warmer wordt dan gewoonlijk.

Samantha Burgess, adjunct-directeur van de Copernicus Climate Change Service (C3S), waarschuwt voor de nefaste gevolgen die deze nieuwe records hebben voor mens en planeet: ‘2023 is momenteel (dus voor de periode van januari tot en met juli) het op twee na warmste jaar ooit. Zelfs als dit slechts tijdelijk is, toont het de urgentie aan van ambitieuze inspanningen om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen te verminderen.’

Natter in Noord-Europa

Gemiddeld bleek ook de omvang van het zuidpoolijs 15 procent lager te liggen, veruit de laagste juli-omvang sinds het begin van de satellietwaarnemingen. De concentraties zee-ijs lagen het verst onder het gemiddelde in de noordelijke Weddellzee, de oostelijke Bellingshausenzee en de noordelijke Rosszee, terwijl de concentraties boven het gemiddelde bleven in een groot deel van de Amundsenzee. De omvang van het noordpoolijs dook slechts iets onder het gemiddelde.

Weinig verrassend was juli 2023 natter dan gemiddeld in het grootste deel van Noord-Europa, en in een gebied van de Zwarte Zee en Oekraïne tot het noordwesten van Rusland. Er viel minder neerslag dan gemiddeld in het Middellandse Zeegebied, waarbij de grootste droogte voelbaar was in Italië en Zuidoost-Europa.



De bevindingen van Copernicus zijn gebaseerd op computergegenereerde analyses op basis van miljarden metingen van satellieten, schepen, vliegtuigen en weerstations over de hele wereld.