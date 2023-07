Juli ‘zeer waarschijnlijk’ wereldwijd de heetste maand ooit: ‘Dit is nog maar het begin’

Juli wordt ‘zeer waarschijnlijk’ de warmste maand die ooit is gemeten. Dat hebben klimaatwetenschappers van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) en de Europese klimaatdienst Copernicus donderdag al geconcludeerd.

De wetenschappers baseren zich op gegevens tot 23 juli. Die periode bevat hoe dan ook het warmste blok van drie weken dat ooit gemeten werd. Bovendien zijn er al genoeg gegevens om te besluiten dat de hele maand juli ‘zeer waarschijnlijk’ de warmste maand ooit zal worden.

Als er de komende dagen geen mini-ijstijd komt, zal juli alle records breken. Antonio Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

Tot nu toe stond juli 2019 geregistreerd als wereldwijd de warmste maand ooit. ‘We hoeven niet tot het einde van de maand te wachten om het zeker te weten’, zegt Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. ‘Als er de komende dagen geen mini-ijstijd komt, zal juli alle records breken.’ Hij roept politici op om onmiddellijk drastische maatregelen te nemen om de klimaatverandering te beteugelen.

Huiveringwekkend

Uit de data blijkt dat 6 juli de warmste dag was, met een gemiddelde temperatuur van 17,08 graden. Het vorige record dateerde van 13 augustus 2016, met een temperatuur van 16,8 graden. Maar dat record werd in de maand juli op minstens zeventien dagen overtroffen.

Vooral Noord-Amerika, Zuid-Europa en delen van Azië hebben in juli te maken met extreem heet weer. Ook de hoge temperatuur van het zeewater in de oceanen draagt bij aan het record. ‘De Klimaatverandering is er. Ze is huiveringwekkend. En dit is nog maar het begin’, aldus nog Guterres. ‘Voor grote delen van Noord-Amerika, Azië, Afrika en Europa is deze zomer wreed. Voor de hele planeet is het een ramp’.