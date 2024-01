1,5 of 2 graden opwarming: maakt het enig verschil?

Een halve graad. Zo veel is dat toch niet, denkt u misschien. Maar de opwarming van de aarde met 1,5 of 2 graden Celsius betekent wel degelijk een dramatisch verschil.

De planeet was in 2023 net geen 1,5 graad warmer dan voor de industriële revolutie. In 2015 was de internationale gemeenschap op de klimaatconferentie van Parijs (COP21) twee doelstellingen overeengekomen: de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius houden, en het liefst zo dicht mogelijk bij 1,5 graden.

Die tweede doelstelling kwam er op verzoek van de kleine eilandstaten die onder de zeespiegel dreigen te verdwijnen bij een opwarming van 2 graden. Die halve graad mag dan peanuts lijken, voor tientallen miljoenen mensen over de hele wereld is hij een kwestie van leven of dood. Helaas zullen we al over enkele jaren wellicht de grens van 1,5 graad overschrijden.

Het grootste verschil tussen 1,5 en 2 is de onomkeerbaarheid.

Met een opwarming van meer dan 1,5 graden zal de mens niet uitsterven, maar hij zal wel in een gevaarlijkere wereld leven. Het grootste verschil tussen 1,5 en 2 graden is de onomkeerbaarheid. Voorbij de 2 graden betekent mogelijk een klimaatverandering die op hol slaat en niet meer te stoppen is, ook al zou alle uitstoot stoppen. Een voorbeeld is de smeltende permafrost, die veel methaan vrijgeeft en zo de klimaatverandering nog versterkt.

Voorbij de 2 graden is dus niet echt een optie: dat betekent immers levensbedreigende hitte-extremen, intensere stormen en bosbranden, mislukte oogsten, een snellere stijging van de zeespiegel en existentiële bedreigingen voor sommige kustgemeenschappen en kleine eilandstaten.

1,5 graden:

– Meer overstromingen, zware neerslag, extreme droogte en meer hittegolven

– Slechts 30 procent van de koraalriffen blijft over

– Drinkbaar water daalt met 9 procent

– Intensiteit van de regenval stijgt met 5 procent

– Noordelijke IJszee wellicht niet ijsvrij tijdens de meeste zomers

– 14 procent van de wereldbevolking wordt minstens één keer om de vijf jaar blootgesteld aan extreme hittegolven

– Meer dan 350 miljoen mensen wereldwijd worden blootgesteld aan extreme droogte

2 graden:

– Onomkeerbare klimaatveranderingen en humanitaire rampen

– Koraalriffen verdwijnen

– Drinkbaar water daalt met 17 procent

– Intensiteit van de regenval stijgt met 7 procent

– Bijkomende stijging van de zeespiegel met 10 cm en daardoor een bijkomende 10 miljoen mensen in gevaar in kustgebieden.

– Erg waarschijnlijk dat er minstens één ijsvrije Noordpool is per decennium.

– Groei voor veel ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden vertraagt

– Groter habitatverlies voor ijsberen, walvissen, zeehonden en vogels, dubbel zoveel dier- en plantensoorten verdwijnen.

– 37 procent van de wereldbevolking wordt minstens één keer om de vijf jaar blootgesteld aan extreme hittegolven

– Meer dan 411 miljoen mensen wereldwijd worden blootgesteld aan extreme droogte

– Meer voedseltekorten en meer vluchtelingen

Bron: IPCC