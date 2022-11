MH17: Australië beschuldigt Rusland ervan “moordenaars te beschermen”

De Australische minister van Buitenlandse Zaken Penny Wong heeft Rusland vrijdag gevraagd de drie veroordeelde verdachten in het MH17-proces uit te leveren. Dat Rusland dit weigert, is volgens Wong kenmerkend voor president Vladimir Poetin.

“Wij willen tegen Rusland zeggen: de wereld weet dat u moordenaars herbergt en dat zegt iets over u, meneer Poetin”, aldus Wong tegen de Australische zender ABC. De Russen Igor Girkin en Sergej Doebinski en de Oekraïner Leonid Chartsjenko hebben donderdag levenslang gekregen voor hun rol bij het neerhalen van vlucht MH17 in 2014, boven Oost-Oekraïne. Aan boord van het toestel zaten ook 38 mensen uit Australië. De Australische buitenlandminister Wong stelt dat het Nederlandse vonnis bevestigt dat “de Russische Federatie verantwoordelijk is”. R

usland vindt dat het MH17-proces in Nederland niet onpartijdig verlopen is en zegt dat zeer te betreuren. Rusland zal de bij verstek veroordeelde onderdanen niet uitleveren aan Nederland, liet een vooraanstaande parlementariër donderdag meteen weten. Het passagiersvliegtuig van vlucht MH17 werd op 17 juli 2014 neergehaald. Het vliegtuig, een Boeing 777-200ER, was vertrokken van Schiphol en was op weg naar de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven, onder hen veel Nederlanders. Van de inzittenden waren er ook vier met de Belgische nationaliteit.