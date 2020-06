De jongen, de mol, de vos en het paard wil je meteen cadeau doen aan iemand die je liefhebt - of die nu 8 dan wel 80 is. Dit boek stimuleert jong en oud tot gesprekken over angsten, hoop, dromen en ...

De jongen, de mol, de vos en het paard wil je meteen cadeau doen aan iemand die je liefhebt - of die nu 8 dan wel 80 is. Dit boek stimuleert jong en oud tot gesprekken over angsten, hoop, dromen en vriendschap. Het moedigt ook aan om open en eerlijk tegenover elkaar te zijn. En om je kwetsbaar te tonen en hulp te vragen als dat nodig is. "Want zo vind je ware vrienden die je helpen om intens te leven en anderen maar ook jezelf graag te zien", meent Charlie Mackesy. Wat het leven hem leerde, distilleerde en vereenvoudigde deze Britse illustrator tot 4 kleine personages, die samen optrekken, naar de dingen rond hen kijken, en hun gedachten delen. De vos is vrij stil, want het leven heeft hem pijn gedaan. De ontroerende illustraties en prachtige (door Arthur Japin poëtisch vertaalde) quotes maken van deze kleine beeldroman een boek vol levenswijsheden om te koesteren.