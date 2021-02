Het klompje cellen dat uiteindelijk een mens wordt, vormt een deukje aan de onderkant: onze anus in wording. We beginnen dus allemaal als anus. Daar willen we later nog weinig van weten. Bij anale ongemakken voelen w...

Het klompje cellen dat uiteindelijk een mens wordt, vormt een deukje aan de onderkant: onze anus in wording. We beginnen dus allemaal als anus. Daar willen we later nog weinig van weten. Bij anale ongemakken voelen we vooral gêne, zijn we bang voor de diagnose en behandeling, en houden we onszelf voor dat onze klachten wel vanzelf overgaan. Terwijl dat laatste vaak niet het geval is. "Praat erover met je arts, want een goede, vroegtijdige behandeling is bij 90% van de patiënten succesvol en maakt chirurgie vaak overbodig", zegt abdominaal chirurg Bart Van Geluwe. In Achterwerk zoomt hij niet alleen in op het diverse leed (zo veel meer dan aambeien!), maar ook op het seksuele genot dat onze aars te beurt kan vallen. Een erg toegankelijk en onderhoudend boek, met veel humoristische en geschiedkundige kanttekeningen, en tal van praktische tips voor onder meer gezonde toiletgewoonten en (als 'aneusje' van de zalm) aarsvriendelijk voedsel.