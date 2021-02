De coronacrisis deed velen onder ons beseffen wat echt belangrijk is: meer vrije tijd, vrienden, familie, een andere job, enzovoort. Niet iedereen komt echter even makkelijk zijn topprioriteiten op het spoor. Krijg je gr...

De coronacrisis deed velen onder ons beseffen wat echt belangrijk is: meer vrije tijd, vrienden, familie, een andere job, enzovoort. Niet iedereen komt echter even makkelijk zijn topprioriteiten op het spoor. Krijg je graag begeleiding in jouw zoektocht? Neem dan deel aan de korte e-learningmodule LifeCraft, ontwikkeld door de Universiteit Gent. Je reflecteert over jouw waarden en test hoe je ze in de praktijk brengt. Vervolgens stel je een lijst op met voornemens die je duurzaam kunt implementeren. Het vraagt slechts 10 minuten per dag, een week lang. Surf naar https://bit.ly/3pdxrPI. Voor andere kant-en-klare tips over gezonde voornemens kun je terecht op de website www.gezondleven.be van het Vlaams Instituut Gezond Leven. Je vindt er een receptenwebsite en -app, en andere tips die je helpen om gezonder te leven. Het Gedragswiel biedt je inzicht in gedragsverandering, en enkele praktische filmpjes tonen hoe je gezonder kunt eten, en meer kunt bewegen of minder lang stilzitten. De Geluksdriehoek kan je dan weer bijstaan in voornemens rond mentaal welzijn. Surf naar www.gezondleven.be.