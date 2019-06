De biotechnologie heeft een verbluffende vooruitgang in de geneesmiddelenindustrie mogelijk gemaakt. Terwijl medicijnen klassiek langs chemische weg geproduceerd worden, maakt de biotechnologie gebruik van levende organismen om nieuwe stoffen te maken. Daarbij grijpt de moderne biotechnologie in op de genetische code van planten, dieren en bacteriën voor de productie van geneesmiddelen. Zo wordt het voor diabetici levensreddende hormoon insuline gemaakt door bacteriën waarin de genetische code voor menselijk insuline in werd gebouwd. Momenteel zijn enkele ho...