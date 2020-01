Op het internet circuleren heel wat broodjeaapverhalen. Een erg hardnekkig verhaal dat al enkele decennia de ronde doet, is de onzin die verspreid wordt over beugelbeha's. Vrouwen die een beugelbeha drag...

Op het internet circuleren heel wat broodjeaapverhalen. Een erg hardnekkig verhaal dat al enkele decennia de ronde doet, is de onzin die verspreid wordt over beugelbeha's. Vrouwen die een beugelbeha dragen zouden om 2 redenen meer risico op borstkanker lopen. Ten eerste zou de beugel de lymfevaten die afvalstoffen uit het okselgebied afvoeren, belemmeren, waardoor meer 'afval' zou achterblijven in de oksel, en bij uitbreiding het borstgebied. Het opgestapelde afval zou het risico op kanker vergroten. Ten tweede zouden de beugels fungeren als 'antennes' voor elektromagnetische stralen afkomstig van smartphones, computers en draadloze netwerken. Die interactie zou de 'energiestromen' in het lichaam verstoren, meer bepaald ter hoogte van de borsten. De verstoorde energiebalans zou borstkanker kunnen veroorzaken. Beide beweringen berusten niet op feiten, maar zijn fabels. Een studie uit 2014 bij meer dan 1.500 vrouwen vond geen enkel verband tussen beugelbeha's en borstkanker.