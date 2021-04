Gezonde baby's krijgen via Kind en Gezin een hele rist vaccins aangeboden. Veel ouders zijn bezorgd over de impact van de prikjes op het natuurlijke afw...

Gezonde baby's krijgen via Kind en Gezin een hele rist vaccins aangeboden. Veel ouders zijn bezorgd over de impact van de prikjes op het natuurlijke afweersysteem van hun kind. De misvatting leeft dat te veel vaccins het natuurlijk afweersysteem (immuunsysteem) kunnen overbelasten, waardoor het zou verzwakken. Dat klopt niet. Jonge baby's komen dagelijks met duizenden bacteriën en virussen in contact, ook als de ruimte waarin ze vertoeven brandschoon is. Hun immuunsysteem reageert daar perfect op. De vaccins die baby's krijgen, vormen slechts een druppeltje in een volle emmer. Zelfs als een kindje alle basisvaccins in één keer zou krijgen, zou dat slechts aanspraak maken op 0,1% van het hele immuunsysteem. Van overbelasting is dus helemaal geen sprake.