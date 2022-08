Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Verkeer langs scholen hindert scholieren. Het lawaai van auto’s verkort de aandachtsboog van lagereschoolkinderen en remt hun kortetermijngeheugen significant. Sterke variatie in de geluidshinder in de loop van een dag maakt het nog erger. (Bron: PLoS Medicine)

Er is een ondergrondse vleesetende plant ontdekt. Ze gebruikt nog altijd gemodificeerde bladeren om mijten en insecten te vangen, maar dan in de bodem en niet bovengronds. De bladeren groeien op scheuten die de grond in boren. De plant leeft in de jungle van Borneo. (PhytoKeys)

De perceptie van muziek zou niet universeel zijn. Mensen zouden niet overal dezelfde melodieën als gelukkig- of triestmakend ervaren. Maar omdat de westerse muziekcultuur globaal dominant wordt, vallen de cultuurverschillen in perceptie stilaan weg. (PLoS One)

Muizen slapen anders onder stress. De stressslaap zou nuttig zijn om angst te bestrijden. Een specifieke set neuronen in de hersenen zou extra gevoelig zijn voor stresshormonen en een diepe slaap in de hand werken, waardoor de stressgevoeligheid later vermindert. (Science)

De ‘ogen’ van zelfrijdende auto’s moeten meer bewegen. Dat zou ze veiliger maken. Concreet vertaalt het concept zich in neurale netwerken die maken dat de computer in een wagen sneller en efficiënter reageert op obstakels onderweg. (PLoS Computational Biology).